东南亚股市：多数收高，马来西亚股市创两个月最高收盘点位

路透曼谷10月16日 - 多数东南亚股市周五随全球股市上涨，外资引领的买盘更是推动马来西亚指标股指涨至逾两个月高位。

马来西亚指标股指 收涨0.2%，创8月5日以来最高收盘水平，周线上涨0.6%。该国证交所称，外资连续第二周买超，达4.12亿马币(9,880万美元)。

逆势而下的股市中，泰国SET指数 收跌0.5%，脱离早盘所及10周高位，将周线涨幅削减至0.5%。

泰国大城银行(Bank of Ayudhya) 股价跌7.3%，因投资者对该股过去两日20%的涨幅获利了结。

越南指标VN指数 收高0.1%，投资者等待第三季公司业绩公布。周线涨0.9%，与区域内多数股市表现一致。

新加坡海峡时报指数 周线涨1.1%。印尼股市 和菲律宾股市 均录得逾1%的周线跌幅。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 352.80 -1.21 -0.34 -14.11 410.77

新加坡 3030.61 15.47 +0.51 -9.94 3365.15

马来西亚 1716.82 3.57 +0.21 -2.52 1761.25

泰国 1418.38 -6.94 -0.49 -5.29 1497.67

印尼 4521.88 14.69 +0.33 -13.49 5226.95

菲律宾 7055.74 10.34 +0.15 -2.42 7230.57

越南 593.02 0.62 +0.10 +8.69 545.63

(完)

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