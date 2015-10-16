东南亚股市：多数收高，马来西亚股市创两个月最高收盘点位

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透曼谷10月16日 - 多数东南亚股市周五随全球股市上涨，外资引领的买盘更是推动马来西亚指标股指涨至逾两个月高位。
马来西亚指标股指 收涨0.2%，创8月5日以来最高收盘水平，周线上涨0.6%。该国证交所称，外资连续第二周买超，达4.12亿马币(9,880万美元)。
逆势而下的股市中，泰国SET指数 收跌0.5%，脱离早盘所及10周高位，将周线涨幅削减至0.5%。
泰国大城银行(Bank of Ayudhya) 股价跌7.3%，因投资者对该股过去两日20%的涨幅获利了结。
越南指标VN指数 收高0.1%，投资者等待第三季公司业绩公布。周线涨0.9%，与区域内多数股市表现一致。
新加坡海峡时报指数 周线涨1.1%。印尼股市 和菲律宾股市 均录得逾1%的周线跌幅。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 352.80 -1.21 -0.34 -14.11 410.77
新加坡 3030.61 15.47 +0.51 -9.94 3365.15
马来西亚 1716.82 3.57 +0.21 -2.52 1761.25
泰国 1418.38 -6.94 -0.49 -5.29 1497.67
印尼 4521.88 14.69 +0.33 -13.49 5226.95
菲律宾 7055.74 10.34 +0.15 -2.42 7230.57
越南 593.02 0.62 +0.10 +8.69 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红；审校 张涛)
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