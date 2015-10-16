更新版 1-美股业绩：通用电气第三季获利好于预期，受航空部门提振

(新增业绩细节)

路透10月16日 - 美国综合企业通用电气 周五公布的第三季获利好于预期，因飞机发动机和动力涡轮机制造业务抵消了原油和天然气部门的低迷。

通用电气称，若不计汇率波动及并购活动的影响，当季工业部门营收增长4%。

该公司仍维持全年获利预期，表示预计将在11月中旬回购并注销至多7%的在外流通股票，届时将完成对昔日零售金融业务Synchrony Financial 的剥离。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍早称，Synchrony可以作为独立公司运转。

通用电气称第三季净利25.1亿美元或每股盈余0.25美元，上年同期净利35.4亿美元或每股盈余0.35美元。

若扣除特殊项目，当季每股盈余0.29美元，较汤森路透I/B/E/S所调查分析师的平均预估值高出0.03美元。

当季营收下降1.3%至316.8亿美元，向油气客户供应设备与服务的业务营收下降16%，此项业务主要受原油价格走软拖累。