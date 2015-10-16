更新版 1-美股业绩：通用电气第三季获利好于预期，受航空部门提振

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
(新增业绩细节)
路透10月16日 - 美国综合企业通用电气 周五公布的第三季获利好于预期，因飞机发动机和动力涡轮机制造业务抵消了原油和天然气部门的低迷。
通用电气称，若不计汇率波动及并购活动的影响，当季工业部门营收增长4%。
该公司仍维持全年获利预期，表示预计将在11月中旬回购并注销至多7%的在外流通股票，届时将完成对昔日零售金融业务Synchrony Financial 的剥离。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍早称，Synchrony可以作为独立公司运转。
通用电气称第三季净利25.1亿美元或每股盈余0.25美元，上年同期净利35.4亿美元或每股盈余0.35美元。
若扣除特殊项目，当季每股盈余0.29美元，较汤森路透I/B/E/S所调查分析师的平均预估值高出0.03美元。
当季营收下降1.3%至316.8亿美元，向油气客户供应设备与服务的业务营收下降16%，此项业务主要受原油价格走软拖累。
航空部门营收增加5%，旗下最大业务--发电和水处理部门的营收增长1%。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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