国际油市：亚洲燃料油贴水收窄，但供应高企成为关注焦点

路透新加坡10月16日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差本周以每吨贴水4.50美元收场，创一周半以来最窄幅贴水，但交易商称，充足的供应导致现金价差触及6月所及贴水程度。

交易商称，过去1-2周需求的小幅上升可能帮助消耗了一部分库存，但整体库存水平仍然较高。

尽管10月180-cst燃料油价格在每吨248美元左右，较去年10月1-16日每吨520美元的均价低了52%，但供应仍然居高不下。

荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，截至10月15日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)燃料油库存为102.7万吨，几乎将近上年同期的两倍。

官方数据显示，截至10月14日当周新加坡燃料油库存接近2,800万桶，较上年同期增加约35%。

新加坡现货交易方面，嘉吉向BP买进4万吨380-cst燃料油，11月7-11日装运，每吨贴水6.50美元，并向嘉能可买进另外4万吨同级别的燃料油，11月9-13日装运，每吨同样贴水6.50美元。(完)

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