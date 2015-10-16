国际油市：亚洲燃料油贴水收窄，但供应高企成为关注焦点

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透新加坡10月16日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差本周以每吨贴水4.50美元收场，创一周半以来最窄幅贴水，但交易商称，充足的供应导致现金价差触及6月所及贴水程度。
交易商称，过去1-2周需求的小幅上升可能帮助消耗了一部分库存，但整体库存水平仍然较高。
尽管10月180-cst燃料油价格在每吨248美元左右，较去年10月1-16日每吨520美元的均价低了52%，但供应仍然居高不下。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，截至10月15日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)燃料油库存为102.7万吨，几乎将近上年同期的两倍。
官方数据显示，截至10月14日当周新加坡燃料油库存接近2,800万桶，较上年同期增加约35%。
新加坡现货交易方面，嘉吉向BP买进4万吨380-cst燃料油，11月7-11日装运，每吨贴水6.50美元，并向嘉能可买进另外4万吨同级别的燃料油，11月9-13日装运，每吨同样贴水6.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。