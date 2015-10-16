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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 21:41 BJT

美国股市：小幅开高，通用电气及霍尼韦尔业绩好于预期

路透10月16日 - 美国股市周五开盘走高，受工业巨头通用电气和霍尼韦尔的业绩好于预期提振。股市前一交易日触及八周高位。

道琼工业指数 上涨30.06点，或0.18%，报17,171.81点；标普500指数 涨3.24点，或0.16%，报2,027.1点；Nasdaq综合股价指数 升3.99点，或0.08%，报4,874.09点。(完)

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