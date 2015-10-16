金属期市：期铜下跌，因美元走强和担心供过于求

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 期铜下跌，因美元受强于预期的经济数据带动上涨
* 上海库存增加重燃供应忧虑
* 矿商减产消息不足以缓和对中国经济成长的担忧
* 市场等待中国GDP数据周一出炉
路透伦敦10月16日 - 期铜周五从近一个月高位下滑，因美元上涨重压市场，且矿商减产计划未能缓解对供应充足的担忧。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收跌0.4%，报每吨5,285美元，稍早攀升至近四周高位。
期铜下跌，因美国工业生产和消费者信心数据好于预期，提振美元上涨，使美元计价的金属对非美国买家来说更昂贵。
“市场很可能是对美元上涨作反应，”Numis的矿业销售专家Matthew Hasson说，“因美元开始积累动能时，金属开始遭到抛售。”
期铜受压，也因投资者重新担忧供应过多，上海期交所监控仓库的铜库存增加11.4%。
而LME铜库存降至八个月新低292,950吨，较8月底触及的高位下降超过20%。但LME铜库存在今年迄今仍增加近66%，暗示全球库存高企。
库存充足抵销了之前矿商减产带动市场出现的乐观人气，Antofagasta称将降低公司铜开采活动，是最新一家宣布减产的矿商。
“当价格降至更低水准，我们预计这情况将在未来六至12个月发生，将看到业内更多减产，”Liberum分析师Richard Knights说，“但我们认为迄今的减产规模还不足以重新平衡市场供求。”
在中国周一公布第三季GDP数据前，对中国经济放缓的担忧犹在。路透调查显示，预计明年中国经济增幅将为6.5%，低于今年预计的6.8%的增幅。
期铝 收盘时没有成交，买盘最后报1,572美元，下滑0.1%。
期铅 收涨0.9%，报1,811.50美元。期锡 下滑0.2%，报16,025美元。期镍 上涨0.4%，报10,590美元。
期锌 收挫1.4%，报1,807美元，本周下跌约2%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。