金属期市：期铜下跌，因美元走强和担心供过于求

* 期铜下跌，因美元受强于预期的经济数据带动上涨

* 上海库存增加重燃供应忧虑

* 矿商减产消息不足以缓和对中国经济成长的担忧

* 市场等待中国GDP数据周一出炉

路透伦敦10月16日 - 期铜周五从近一个月高位下滑，因美元上涨重压市场，且矿商减产计划未能缓解对供应充足的担忧。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收跌0.4%，报每吨5,285美元，稍早攀升至近四周高位。

期铜下跌，因美国工业生产和消费者信心数据好于预期，提振美元上涨，使美元计价的金属对非美国买家来说更昂贵。

“市场很可能是对美元上涨作反应，”Numis的矿业销售专家Matthew Hasson说，“因美元开始积累动能时，金属开始遭到抛售。”

期铜受压，也因投资者重新担忧供应过多，上海期交所监控仓库的铜库存增加11.4%。

而LME铜库存降至八个月新低292,950吨，较8月底触及的高位下降超过20%。但LME铜库存在今年迄今仍增加近66%，暗示全球库存高企。

库存充足抵销了之前矿商减产带动市场出现的乐观人气，Antofagasta称将降低公司铜开采活动，是最新一家宣布减产的矿商。

“当价格降至更低水准，我们预计这情况将在未来六至12个月发生，将看到业内更多减产，”Liberum分析师Richard Knights说，“但我们认为迄今的减产规模还不足以重新平衡市场供求。”

在中国周一公布第三季GDP数据前，对中国经济放缓的担忧犹在。路透调查显示，预计明年中国经济增幅将为6.5%，低于今年预计的6.8%的增幅。

期铝 收盘时没有成交，买盘最后报1,572美元，下滑0.1%。

期铅 收涨0.9%，报1,811.50美元。期锡 下滑0.2%，报16,025美元。期镍 上涨0.4%，报10,590美元。

期锌 收挫1.4%，报1,807美元，本周下跌约2%。(完)

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