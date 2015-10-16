纽约期市：阿拉比卡咖啡期货创3月来最大单日跌幅，因预报巴西降雨

路透纽约/伦敦10月16日 - 因担心巴西天气乾燥从上月低位反弹的阿拉比卡咖啡期货周五录得七个月来表现最差的一日，因预报巴西咖啡树种植地区本月稍后将迎来降雨。

ICE原糖期货在跌穿周四低位后反弹，受助于实货买需。可可期货小涨，交易商在对科特迪瓦(象牙海岸)作物的担忧和本周稍早数据暗示需求疲弱之间权衡。

12月阿拉比卡咖啡期货 大幅收跌7.85美分，或5.9%，报每磅1.2585美元，此前跌至10月7日来最低1.2505美元。这是近月合约自3月3日来最大单日跌幅。

阿拉比卡咖啡期货从9月24日低位1.1455美元大幅上涨，在本周稍早升至1.3760美元高位，因担心巴西天气干燥可能降低咖啡树开花，引发回补空头。

但当市场连续三日未能升穿周一高位后，新的买盘减少。

阿拉比卡咖啡期货跌势加剧，因Commodity Weather Group (CWG)周五早上称巴西咖啡树种植带可能最早在下周五和周六迎来骤雨。

CWG说，尽管巴西咖啡树种植带降水量在未来10日可能低于正常水平，但在15日期间末将回到正常水平。

11月罗布斯塔咖啡期货 收跌54美元，或3.3%，报每吨1,613 美元。

ICE-3月原糖期货 收涨0.14美分，或1%，报每磅14.27美分。12月白糖期货 收高0.9美元，或0.2%，报每吨389.5美元。

纽约12月可可期货 收涨15美元，或0.5%，报每吨3,119美元。伦敦12月可可期货 涨16英镑，或0.8%，收报每吨2,117英镑。(完)

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