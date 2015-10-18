重温稿-《全球汇市》美元续涨，受美联储升息和欧洲央行将扩大刺激计划预期提振

* 美元指数延续从七周低位反弹之势

* 美国数据良莠不齐，令美元兑日圆本周下跌

* 欧元区通胀降至负值，令市场押注欧洲央行将扩大量化宽松计划

路透纽约10月16日 - 美元周五全面上涨，因交易商预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年稍晚升息，且欧洲央行或出台更多刺激计划以扶助区内经济。

美元指数延续昨日从七周低位反弹的势头，昨日美国核心消费者物价指数(CPI)同比升幅高于预期，至接近2%，带动美元上涨。

“我不认为核心CPI能促使美联储决定在12月升息，但至少是将美联储向这方向推进，”RBC Capital Markets的外汇策略部门主管Adam Cole说。

另一方面，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)降至负值，显示欧元区通胀前景低迷。这令市场预计欧洲央行将增加购买1.1万亿欧元资产的量化宽松计划规模或扩大资产购买的范围。

“短期而言，美元兑欧元可能进一步上涨，因对欧洲央行追加量化宽松政策的臆测增强，”State Street Global Markets的宏观策略部门主管Lee Ferridge说。

美元指数 上涨0.2%，报94.572，在周四盘中曾跌至七周低位93.806，可能连跌第三周。

美元兑欧元 下滑约0.1%，报1.1374美元，周四曾触及1.13630美元的七周低位，本周可能小跌0.1%。

美元兑日圆上涨0.45%，报119.40日圆，从周四所及近118日圆的七周低位反弹，本周可能录得六周来最大周度跌幅。

美元涨幅受限，因周五公布的工业生产、职位空缺和消费者信心数据有好有坏。

尽管最新的美国通胀数据重燃部份对美联储将在年底前升息的押注，但一些分析师和交易商维持对联储决策者将升息推迟至明年的预期，因全球经济不断放缓和金融市场走势震荡。

“近期美联储(官员)的言论暗示他们不会在下次或12月会议上采取行动，”Silicon Valley Bank资深汇市交易商Pete Karabatos说，“尽管美国(经济)状况要比世界其他国家更亮丽。”

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1346 1.1382 -0.32 -6.21 1.2097

美元/日圆 119.42 118.87 +0.46 -0.22 119.68

欧元/日圆 135.52 135.33 +0.14 -6.39 144.77

美元/瑞郎 0.9534 0.9508 +0.27 -4.09 0.9941

英镑/美元 1.5434 1.5452 -0.12 -0.89 1.5573

美元/加元 1.2908 1.2862 +0.36 +11.10 1.1618

澳元/美元 0.7257 0.7326 -0.94 -11.15 0.8168

欧元/瑞郎 1.0825 1.0822 +0.03 -9.99 1.2026

欧元/英镑 0.7350 0.7361 -0.15 -5.22 0.7755

新西兰元/美元 0.6808 0.6845 -0.54 -12.68 0.7797

美元/挪威克朗 8.1097 8.0968 +0.16 +8.53 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2004 9.2174 -0.18 +1.78 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2447 8.2341 +0.13 +5.76 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3550 9.3726 -0.19 -1.20 9.4688