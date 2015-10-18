重温稿-美国股市：收涨且连升第三周，受通用电气和强劲的消费者信心数据提振

* 美国消费者信心数据好于预期

* 通用电气公布第三季业绩后股价上涨

* Grainger和霍尼韦尔公布业绩后股价下滑

* 9月工业生产跌幅和预期一致

* 推特上涨，因前微软执行长鲍尔墨披露持有推特4%的股权

* 道指升0.2%，标普500指数上涨0.3%，Nasdaq指数小升0.1%

路透10月16日 - 美国股市周五收盘上扬，标普500指数连续第三周上涨，受助于通用电气 上涨和美国消费者信心数据强劲。

标普500指数连涨三周，创下5月来最长的涨势，延续市场8月被抛售后反弹的势头。

通用电气 急升3.4%，报29.98美元，为七年最高水准，在道指和标普500指数中升幅居前，此前通用电气公布的业绩好于预期。

美泰儿(Mattel) 跳涨6%，报23.89美元，是涨幅最大的标普500指数成份股，尽管该公司营收不及预期。

美国消费者信心强劲也扶助美股上涨。周五公布的数据显示消费者信心回升，凸显国内需求强劲，点燃了消费者支出将继续稳步增长，足以支撑经济成长的希望。密西根大学报告称，10月消费者信心初值攀升至92.1，9月终值为87.2。消费者现状指数从9月的101.2攀升106.7。

“标普500指数现处于2,000-2,050点的窗口内，对市场而言相当重要。这是市场在8月失守的水准。如果标普500指数能保持在2,000点以上，将是一件好事，”Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte说。

他又说，“从季节性的角度来看，我们处于年内较好的水准。毋庸置疑，市场在第三季遭到抛售，为第四季可能表现良好打下基础。”

道琼工业指数 上涨74.22点，或0.43%，报17,215.97点；标普500指数 涨9.25点，或0.46%，报2,033.11点；Nasdaq综合股价指数 升16.59点，或0.34%，报4,886.69点。

本周，道指上涨0.8%，也是连续第三周上涨；标普500指数本周上升0.9%，Nasdaq指数攀升1.2%。

随着更多美国企业公布业绩，市场略为上调对标普500指数成份股的盈利预估。汤森路透数据显示，目前预计企业第三季盈利将下跌3.9%，周一时的预估为下跌4.8%。

下跌个股方面，尽管霍尼韦尔 盈利好于预期，但股价下挫1.5%，至97.03美元。工业工具生产商Grainger 公布业绩后，股价大跌6.3%，报207.6美元。

周五数据显示工业生产状况乏善可陈，美国9月工业生产连续第二个月下跌，跌幅和预估一致。

推特 劲涨4.8%，报31.15美元，此前传媒彭博报导，前微软首席执行长鲍尔墨披露持有推特4%的股权。

纽约证交所涨跌股分别为1,829和1,225家,比率为1.49:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,428和1,330家，比率为1.07:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所累计成交约66亿股，过去20日成交均值为75亿股。

有21家标普500指数成份股触及52周新高，四家成份股触及新低；有56家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，25家触及新低。(完)