金砖国家：10月16日股汇市收盘纵览

路透10月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月16日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报865.28点，上涨0.06%。

中国股市：沪综指收升1.6%续创近两个月新高，本周涨6.5%创近四个半月最大单周涨幅

中国汇市：人民币收跌至一周低点，下周经济数据料不佳贬值预期仍存

香港股市：连续第三周周线收高，受中国刺激经济希望提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,236.103点，上涨0.16%。

巴西汇市：巴西雷亚尔跌逾1%，表现较其他拉美货币逊色，因政治危机升高引发外界更加质疑总统罗塞夫调整政府财政的能力。雷亚尔兑美元 收报3.8728/35，上日收报3.7998/05。

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南非股市：近持平，在中国周一公布GDP数据前，市场不愿有大动作。指标Top-40指数 收报47,459.95点，下跌0.01%；大盘综合指数 收报52,945.11点，下跌0.04%。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国数据强劲

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印度股市：扳回盘中温和跌幅收高，且周线连续三周上扬。即将来临的节庆季销售增加的期待，提振汽车制造类股，盖过稍早获利疑虑的影响。BSE指数 收报27,214.6点，上涨0.76%；NSE指数 收报8,238.15点，上涨0.72%。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.805/64.815，上日收报64.8175/64.8275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报881.19点，上涨0.57%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报474.13点，下跌0.43%。