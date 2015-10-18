《全球主要央行会议预告》--2015年10月-12月

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月18日 - 以下为全球主要央行在2015年9月至12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月17日)。
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英国央行
11月4日－货币政策会议(至11月5日)。
12月9日－货币政策会议(至12月10日)。
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日本央行
10月30日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月17日－日本央行货币政策会议(至12月18日)。
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加拿大央行
10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 2日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
12月10日 - 货币政策评估
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澳洲央行
11月3日－召开利率会议。
12月1日－召开利率会议。
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新西兰央行
10月29日－公布指标利率。
12月10日－公布货币政策声明和指标利率。
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挪威央行
12月17日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
(编译 张若琪 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”