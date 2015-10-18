全球汇市：最近一周投机客美元净多仓降至逾一年低位--CFTC/路透

路透10月16日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓，净多仓规模降至逾一年低位。

10月13日止当周，美元净多仓降至189.7亿美元，为2014年7月22日以来最低；也是15个月来美元净多仓首次低于200亿美元。此前一周美元净多仓为208.9亿美元。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之，做空的话则是押注该币种将下滑。

自欠佳的美国9月非农就业报告出炉，及上月美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变后，美元前景就显黯淡。

根据CME Group FedWatch，利率期货显示市场预期美联储明年3月升息，机率为52%。

10月迄今美元指数下跌1.7%，不过年初至今上涨4.9%。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月13日当周 前一周

多头仓位 38,004 39,050

空头仓 51,836 56,649

净仓位 -13,832 -17,599

欧元(125,000欧元为1口)

10月13日当周 前一周

多头仓位 71,132 65,410

空头仓位 151,708 154,220

净仓位 -80,576 -88,810

英镑(62,500英镑为1口)

10月13日当周 前一周

多头仓位 44,765 47,700

空头仓位 52,292 52,233

净仓位 -7,527 -4,533

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月13日当周 前一周

多头仓位 10,863 12,406

空头仓位 13,215 16,376

净仓位 -2,352 -3,970

加元(100,000加元为1口)

10月13日当周 前一周

多头仓位 28,207 29,276

空头仓位 62,156 64,286

净仓位 -33,949 -35,010

澳元(100,000澳元为1口)

10月13日当周 前一周

多头仓位 42,266 41,592

空头仓位 75,971 82,431

净仓位 -33,705 -40,839

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月13日当周 前一周

多头仓位 18,344 18,357

空头仓位 17,652 19,328

净仓位 692 -971