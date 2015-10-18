全球汇市：最近一周投机客美元净多仓降至逾一年低位--CFTC/路透

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透10月16日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓，净多仓规模降至逾一年低位。
10月13日止当周，美元净多仓降至189.7亿美元，为2014年7月22日以来最低；也是15个月来美元净多仓首次低于200亿美元。此前一周美元净多仓为208.9亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之，做空的话则是押注该币种将下滑。
自欠佳的美国9月非农就业报告出炉，及上月美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变后，美元前景就显黯淡。
根据CME Group FedWatch，利率期货显示市场预期美联储明年3月升息，机率为52%。
10月迄今美元指数下跌1.7%，不过年初至今上涨4.9%。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月13日当周 前一周
多头仓位 38,004 39,050
空头仓 51,836 56,649
净仓位 -13,832 -17,599
欧元(125,000欧元为1口)
10月13日当周 前一周
多头仓位 71,132 65,410
空头仓位 151,708 154,220
净仓位 -80,576 -88,810
英镑(62,500英镑为1口)
10月13日当周 前一周
多头仓位 44,765 47,700
空头仓位 52,292 52,233
净仓位 -7,527 -4,533
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月13日当周 前一周
多头仓位 10,863 12,406
空头仓位 13,215 16,376
净仓位 -2,352 -3,970
加元(100,000加元为1口)
10月13日当周 前一周
多头仓位 28,207 29,276
空头仓位 62,156 64,286
净仓位 -33,949 -35,010
澳元(100,000澳元为1口)
10月13日当周 前一周
多头仓位 42,266 41,592
空头仓位 75,971 82,431
净仓位 -33,705 -40,839
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月13日当周 前一周
多头仓位 18,344 18,357
空头仓位 17,652 19,328
净仓位 692 -971
(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选