美国个股：微软前执行长鲍尔墨购买4%推特股权，成为第三大股东

* 鲍尔墨的4%股权价值超过8亿美元

* 推特执行长Jack Dorsey持股3%

* 分析师称鲍尔墨持股显示对推特有信心

* 推特股价上涨超过5%

路透旧金山10月16日 - 微软前执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)发言人表示，鲍尔墨已经持有4%的推特(Twitter Inc) 股权，使他成为这家社群媒体公司第三大个人股东。

以推特市值210亿美元计算，鲍尔墨的持股总值超过8亿美元。在个人股东当中，只有共同创办人Evan Williams及亿万富翁Alwaleed bin Talal亲王的持股高过鲍尔墨。

推特股价周五一度大涨5.6%，终场收高4.85%至31.15美元。此前鲍尔墨从未经认证的帐户发出推文，称他在过去几个月已经增加持股。

推特拒绝置评。鲍尔墨本人并未回应置评请求。

根据美国《富比士(福布斯)》杂志，鲍尔墨身家约215亿美元，在全球富人榜上排名第35名；鲍尔墨于2014年卸下微软执行长职位，之后买下美国职业篮球洛杉矶快艇队(Clippers)。

不过他以投资人的身分支持推特，并不能保证推特就会成功。鲍尔墨先前曾嘲笑苹果 推出的首款iPhone，而微软在他领导的14年期间股价跌跌不休。

根据汤森路透数据，鲍尔墨目前持股比重，高于共同创办人及现任执行长Jack Dorsey持有的3.2%。Williams持有约7.5%，居散户投资人之首，Alwaleed亲王则以5.2%的比重居次。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)