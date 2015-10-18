全球金融：俄罗斯黑客入侵道琼斯系统以取得内线消息--彭博

路透10月16日 - 彭博引述消息人士说法报导，俄罗斯黑客侵入道琼斯系统，窃取尚未公开的资讯以进行交易，其严重程度远大过道琼斯本身所宣称的“较低层次入侵”。

彭博报导称，美国联邦调查局(FBI)、秘勤局(US Secret Service)以及证券交易委员会(SEC)至少一年前就已率先展开调查。

道琼斯发言人Colleen Schwartz在一封电子邮件中表示，“自从彭博发布报导以来，我们努力确认其相关指控是否正确。至今我们仍无法找到相关调查的证据。”

道琼斯为华尔街日报的出版商，且为媒体大亨梅铎(默多克/Rupert Murdoch)旗下新闻集团(News Corp) 的成员，该公司上周公布其系统遭到入侵，导致有约3,500位个人帐户的付款卡片及联络资讯有外泄的风险。

道琼斯先前表示，在2012年8月及2015年7月之间，有一些未经授权侵入其系统的记录。

FBI发言人Kelly Langmesser通过电子邮件表示，“我们知悉道琼斯遭入侵事件，正在进行了解。”

Langmesser补充称，她无法证实彭博报导中的其他内容。

彭博周五报导引述两名熟知调查状况人士说法，称黑客入侵后寻找包括准备发表的报导等等资讯。