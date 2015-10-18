全球金融：俄罗斯黑客入侵道琼斯系统以取得内线消息--彭博

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月16日 - 彭博引述消息人士说法报导，俄罗斯黑客侵入道琼斯系统，窃取尚未公开的资讯以进行交易，其严重程度远大过道琼斯本身所宣称的“较低层次入侵”。
彭博报导称，美国联邦调查局(FBI)、秘勤局(US Secret Service)以及证券交易委员会(SEC)至少一年前就已率先展开调查。
道琼斯发言人Colleen Schwartz在一封电子邮件中表示，“自从彭博发布报导以来，我们努力确认其相关指控是否正确。至今我们仍无法找到相关调查的证据。”
道琼斯为华尔街日报的出版商，且为媒体大亨梅铎(默多克/Rupert Murdoch)旗下新闻集团(News Corp) 的成员，该公司上周公布其系统遭到入侵，导致有约3,500位个人帐户的付款卡片及联络资讯有外泄的风险。
道琼斯先前表示，在2012年8月及2015年7月之间，有一些未经授权侵入其系统的记录。
FBI发言人Kelly Langmesser通过电子邮件表示，“我们知悉道琼斯遭入侵事件，正在进行了解。”
Langmesser补充称，她无法证实彭博报导中的其他内容。
彭博周五报导引述两名熟知调查状况人士说法，称黑客入侵后寻找包括准备发表的报导等等资讯。
目前无法联络上秘勤局就彭博报导做出回应。SEC拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”