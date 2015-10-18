美国个股：苹果遭判须支付威斯康辛大学2.34亿美元侵权赔偿

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月16日 - 一美国陪审团周五判定苹果 必须支付威斯康辛大学麦迪逊校区专利授权子公司超过2.34亿美元的损害赔偿，因苹果在未取得许可情形下将该校专利用于多款iPhone及iPad的芯片。
此一金额小于威斯康辛校友研究基金会(WARF)所要求的4亿美元；该陪审团周二表示，苹果侵犯了WARF所拥有的改善电脑处理器效能的专利。
苹果称将会就此案进行上诉，拒绝进一步置评。
WARF称赞此一判决结果，称对于保护该大学的各项发明免于在未授权情形下使用至为重要。“这个决定是个好消息，”WARF董事总经理Carl Gulbrandsen在一份声明中表示。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。