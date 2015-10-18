《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 71.99 +0.21 +0.29 3076380
京东 26.89 +0.63 +2.40 9598541
新浪 45.96 +2.34 +5.36 2597385
搜狐 47.75 +0.49 +1.04 264160
网易 139.77 +6.38 +4.78 1441272
百度 151.00 +0.76 +0.51 3661288
台湾
台湾积体电路 22.16 +0.21 +0.96 2045397
联电 1.92 -0.04 -2.04 422627
日月光 5.95 +0.06 +1.02 304007
硅品精密 7.01 +0.14 +2.04 2175564
和信超媒体 0.60 +0.00 +0.05 55841
友达 3.18 -0.08 -2.45 251453
中华电信 30.98 -0.13 -0.42 56555
台湾国际航电 34.09 +1.81 +5.61 3793539
香港
中国移动 61.44 +0.43 +0.70 196797
中国联通 13.79 +0.07 +0.51 125221
中国电信 52.32 -1.13 -2.11 16015
中芯国际 4.87 +0.03 +0.62 1970
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”