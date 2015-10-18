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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 71.99 +0.21 +0.29 3076380

京东 26.89 +0.63 +2.40 9598541

新浪 45.96 +2.34 +5.36 2597385

搜狐 47.75 +0.49 +1.04 264160

网易 139.77 +6.38 +4.78 1441272

百度 151.00 +0.76 +0.51 3661288

台湾

台湾积体电路 22.16 +0.21 +0.96 2045397

联电 1.92 -0.04 -2.04 422627

日月光 5.95 +0.06 +1.02 304007

硅品精密 7.01 +0.14 +2.04 2175564

和信超媒体 0.60 +0.00 +0.05 55841

友达 3.18 -0.08 -2.45 251453

中华电信 30.98 -0.13 -0.42 56555

台湾国际航电 34.09 +1.81 +5.61 3793539

香港

中国移动 61.44 +0.43 +0.70 196797

中国联通 13.79 +0.07 +0.51 125221

中国电信 52.32 -1.13 -2.11 16015

中芯国际 4.87 +0.03 +0.62 1970

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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