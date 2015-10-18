澳新经济指标预测--10月19日-10月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预 估值 前值 10月19日当周 10月19日(一) 暂无重要数据公布 10月20日(二) 暂无重要数据公布 10月21日(三) 暂无重要数据公布 10月22日(四) 暂无重要数据公布 10月23日(五) 暂无重要数据公布 10月26日当周 10月26日(一) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 47.7 出口(亿新西兰元) -- 37.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差10.35 截至9月的一年 -- 逆差33.31 (完)