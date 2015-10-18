澳新经济指标预测--10月19日-10月26日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预 估值 前值 10月19日当周 10月19日(一) 暂无重要数据公布 10月20日(二) 暂无重要数据公布 10月21日(三) 暂无重要数据公布 10月22日(四) 暂无重要数据公布 10月23日(五) 暂无重要数据公布 10月26日当周 10月26日(一) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 47.7 出口(亿新西兰元) -- 37.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差10.35 截至9月的一年 -- 逆差33.31 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”