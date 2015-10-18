日韩经济指标预测--10月19日-10月26日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月19日当周 10月19日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.5% (较上年同期) -- -4.4% 10月20日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 +3.4% +3.1% 进口(较上年同期) -11.7% -3.1% 贸易收支(亿日圆) 顺差844 逆差5,697 10月21日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入10,570 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入5,211 10月22日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 10月23日(五) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.0 10月26日当周 10月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 103 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”