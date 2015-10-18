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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 07:34 BJT

美国个股：IBM称允许一些国家审查该公司部分源代码

据华尔街日报(WSJ)周五稍早援引两名知情人士的话报导称，IBM允许中国工业和信息化部的官员检查产品源代码。

未能立即联系到中国工业和信息化部相关人士发表评论。

据华尔街日报称，中国政府近期加强了对外资科技企业的监管，而IBM将成为第一个遵从中方要求的美国科技巨头。

报导未说明IBM同意哪些产品接受审查以及官员可以检查多长时间，IBM也没有提到这些问题。(完) (编译 李爽/孙国玉；审校 王颖)

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