美国个股：IBM称允许一些国家审查该公司部分源代码

据华尔街日报(WSJ)周五稍早援引两名知情人士的话报导称，IBM允许中国工业和信息化部的官员检查产品源代码。

未能立即联系到中国工业和信息化部相关人士发表评论。

据华尔街日报称，中国政府近期加强了对外资科技企业的监管，而IBM将成为第一个遵从中方要求的美国科技巨头。