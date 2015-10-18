美国个股：IBM称允许一些国家审查该公司部分源代码

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
据华尔街日报(WSJ)周五稍早援引两名知情人士的话报导称，IBM允许中国工业和信息化部的官员检查产品源代码。
未能立即联系到中国工业和信息化部相关人士发表评论。
据华尔街日报称，中国政府近期加强了对外资科技企业的监管，而IBM将成为第一个遵从中方要求的美国科技巨头。
报导未说明IBM同意哪些产品接受审查以及官员可以检查多长时间，IBM也没有提到这些问题。(完) (编译 李爽/孙国玉；审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”