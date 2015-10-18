欧洲个股：德意志银行重整业务，高层主管换血

路透法兰克福10月18日 - 德意志银行 新任执行长克莱恩(John Cryan)推动最“根本的”的整顿，该行正重整旗下业务，将投资银行一分为二，并与一些一流银行家分道扬镳。

克莱恩改革德意志银行的压力愈来愈大，因一连串丑闻的高昂讼诉费用，以及亚洲市场崩跌的后续余波使其价值远低于瑞银 及瑞士信贷 等对手。瑞士信贷已展开重组。

德意志银行宣布第三季税前亏损为创纪录的60亿欧元(68.1亿美元)，并警告有可能减少派息。

该行旗下财富管理业务主管Michele Faissola将在过渡期后离职，由前贝莱德(Blackrock)主管Quintin Price接任。

Stephan Leithner、Stefan Krause及Henry Ritchotte也将辞去管理委员会职务。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)