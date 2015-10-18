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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 07:53 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在区间支撑位之上窄幅波动

2320GMT

* 欧元/英镑围绕纽约汇市周五收盘水平0.7354英镑窄幅波动，对上周四跌势加以整理

* 周末无重大相关消息

* 动能指标触顶，5日、10日和20日移动均线走势矛盾，盘面呈中性

* 10月区间低点0.7333英镑在望，0.7330英镑下方将有停止单

* 初步支撑位在伦敦盘低点0.7339英镑，初步阻力位在纽约盘高点0.7369英镑

* 技术图：link.reuters.com/rak85w(完)

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