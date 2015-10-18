《汇市简讯》欧元/英镑在区间支撑位之上窄幅波动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元/英镑围绕纽约汇市周五收盘水平0.7354英镑窄幅波动，对上周四跌势加以整理
* 周末无重大相关消息
* 动能指标触顶，5日、10日和20日移动均线走势矛盾，盘面呈中性
* 10月区间低点0.7333英镑在望，0.7330英镑下方将有停止单
* 初步支撑位在伦敦盘低点0.7339英镑，初步阻力位在纽约盘高点0.7369英镑
* 技术图：link.reuters.com/rak85w(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”