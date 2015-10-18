美国与加拿大经济指标预测--10月19日-10月26日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月19日当周
10月19日(一)
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 62 62
10月20日(二)
1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 117.0 116.1
建筑许可(较前月) -- +2.7%
房屋开工年率(万户) 115.0 112.6
房屋开工(较前月) -- -3.0%
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 8月 +0.2% 持平
10月21日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 387.0
再融资指数 -- 1,631.4
1400 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5%
10月22日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.1% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月17日当周 -- 25.5
四周均值(万人) -- 26.50
续请失业金人数(万人) 10月10日当周 -- 215.8
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +5.8%
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 537 531
成屋销售(较前月) +1.0% -4.8%
1400 美国领先指标(较前月) 9月 持平 +0.1%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 负8
10月23日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.1% 持平
(较上年同期) +1.1% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.8 53.1
10月26日当周
10月26日(一)
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 54.9 55.2
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 10月 -- 负9.50
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 李爽)
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