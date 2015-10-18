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市场报道 | 2015年 10月 19日 星期一 07:58 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月19日-10月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月19日当周

10月19日(一)

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 62 62

10月20日(二)

1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 117.0 116.1

建筑许可(较前月) -- +2.7%

房屋开工年率(万户) 115.0 112.6

房屋开工(较前月) -- -3.0%

1230 加拿大趸售贸易(较前月) 8月 +0.2% 持平

10月21日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 387.0

再融资指数 -- 1,631.4

1400 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5%

10月22日(四)

1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.1% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月17日当周 -- 25.5

四周均值(万人) -- 26.50

续请失业金人数(万人) 10月10日当周 -- 215.8

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +5.8%

1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 537 531

成屋销售(较前月) +1.0% -4.8%

1400 美国领先指标(较前月) 9月 持平 +0.1%

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 负8

10月23日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.1% 持平

(较上年同期) +1.1% +1.3%

央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.8 53.1

10月26日当周

10月26日(一)

1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 54.9 55.2

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 10月 -- 负9.50

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 李爽)

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