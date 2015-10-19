欧洲个股：法航2016年裁员数不到计划三分之一，其余部分可磋商--CEO

路透巴黎10月18日 - 法航荷航 执行长Alexandre de Juniac周日表示，法国航空(Air France)即将进行的裁员数量不到裁员计划的三分之一。该公司原计划裁减2,900个岗位，引发了部分员工与管理层的冲突。

de Juniac表示，2016年的裁员将采取自愿离职的方式；如果公司与工会能在明年之前就替代节约措施达成一致，则2017年可避免较严重的裁员。

该公司本月稍早公布了有关裁员和减少航班的“B计划”，因为此前飞行员拒绝签名同意有关延长劳动时间等提高生产率的措施。

“‘B计划’将在2016和2017年实行，2016年该计划将在执行当中，”de Juniac在接受RTL电台以及LCI新闻频道采访时表示。

“如果在2016年之前谈判成功，我们可避免在2017年执行‘B计划’，也就是回到提高效能的‘A计划’上来，”de Juniac重申了董事会周四表达的立场。

de Juniac称，由于需要提前几个月做好航班安排，法国航空2016年需要继续进行裁员。

他表示，此次裁员受影响的岗位将低于1,000个，不到2,900个计划裁员岗位的三分之一。

法国航空将在10月22日的劳资会议上与工会讨论2016年裁员一事，de Juniac称公司已经告知工会有关明年开年之前举行进一步讨论的时间表。

de Juniac称，前次提高效率的措施令法国航空今年有望实现盈利。但他未给出预期。