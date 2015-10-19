《新兴市场重要经济事件预告》--10月19日-10月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月19日(一)

赫尔辛基--全球教育业峰会(至10月20日)。

10月20日(二)

布拉格--捷克央行官员Pavel Rezabek发表讲话(0800)。

布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至10月21日)。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。

10月21日(三)

温特和克--纳米比亚央行举行货币政策会议(1000)。

安卡拉--土耳其央行货币政策会议(1100)。

开普敦--南非财长内内(Nhlanhla Nene)向议会说明其首个中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和对未来三年经济增长的预期(1300)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。

10月22日(四)

南非斯泰伦博斯--南非央行总裁甘亚格在一经济会议上发表讲话(0640)。

雅加达--世界银行发布印尼经济季度报告(0200)。

10月23日(五)

首尔--韩国央行总裁李柱烈参加由韩国央行与延世大学共同举办的一个国际会议(0000)。

巴黎--捷克央行理事Kamil Janacek将参加题为“证券化：未来发展方向？”的会议。

10月25日(日)

阿布扎比--2015年全球议程峰会(至10月27日)。

10月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1430)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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