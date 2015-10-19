主要国家经济指标预测--10月20日****

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月20日(二) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.5% (较上年同期) -1.8% -1.7% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差28.69 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余338 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余226 0800 欧元区净投资(亿欧元) 8月 -- 净流入882 1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 116.4 116.1 建筑许可(较前月) -- +2.7% 房屋开工年率(万户) 115.0 112.6 房屋开工(较前月) -- -3.0% 1230 加拿大趸售贸易(较前月) 8月 +0.2% 持平 2350 日本出口(较上年同期) 9月 +3.4% +3.1% 进口(较上年同期) -11.7% -3.1% 贸易收支(亿日圆) 顺差844 逆差5,697 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月19日(一) 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 64 62 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.3% -- (较上年同期) -4.5% -- (完)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)