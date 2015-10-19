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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--10月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值    
    10月20日(二)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月      -0.1%      -0.5%
                                (较上年同期)                    -1.8%      -1.7%
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          9月         --  顺差28.69
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              8月         --    盈余338
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余226
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          8月         --  净流入882
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        9月      116.4      116.1
             建筑许可(较前月)                                      --      +2.7%
             房屋开工年率(万户)                                 115.0      112.6
             房屋开工(较前月)                                      --      -3.0%
    1230 加拿大趸售贸易(较前月)                        8月      +0.2%       持平
    2350 日本出口(较上年同期)                          9月      +3.4%      +3.1%
             进口(较上年同期)                                  -11.7%      -3.1%
             贸易收支(亿日圆)                                 顺差844  逆差5,697

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值 
    10月19日(一)
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         10月        64          62
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月     -0.3%          --
                                (较上年同期)                   -4.5%          -- (完)

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