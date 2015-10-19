巴西评等：惠誉称未来数月是决定评级的关键

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透圣保罗10月16日 - 惠誉一位高级分析师周五说，惠誉未来数月将能够更充分地评估巴西政治环境。惠誉在决定是否让巴西保有投资级评等时，政治因素是关键考量。
惠誉高级主管Shelly Shetty在一场电话会议中表示，政治危机升温将对巴西评级不利。惠誉周四将巴西评级降至投资级中最低的BBB-，展望为负面。
Shetty说，巴西国会通过弹劾把总统罗塞夫赶下台的风险最近越来越高，但惠誉相信罗塞夫将继续担任总统。
惠誉已预估巴西今年基本预算将为赤字，但仍将密切注意巴西2016年和2017年财政前景来决定其评级。
巴西政府正考虑把2015年基本预算盈余目标降为赤字，因经济衰退加剧及政治僵局拖累了联邦税收。
Shetty说，不受欢迎的金融交易税CPMF可能不会获得批准，但惠誉将继续关注巴西政府未来改善财政的方案。(完)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。