《全球汇市》美元保持坚挺，强劲数据令美联储加息可能性犹存

日本政府上周调降对经济和工业生产的评估，因产出疲弱。

“即使日本央行并无准备新刺激举措的迹象，许多市场人士仍对去年意外的额外宽松举措耿耿于怀，”Chandler表示。

欧元上周疲软，此前一欧洲央行决策人士暗示需要进一步宽松货币政策。

美元指数 小升0.1%至94.652，进一步脱离上周四创下的七周低位。

澳元因美元全面上涨及铜价下跌而承压。澳元兑美元 小跌0.1%至0.7256，上周下跌约1.6%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1371 1.1346 0.22 -6.00 1.2097

美元/日圆 119.28 119.42 -0.12 -0.15 119.68

欧元/日圆 135.63 135.50 0.10 -6.60 144.78

美元/瑞郎 0.9525 0.9534 -0.09 -4.18 0.9941

英镑/美元 1.5431 1.5434 -0.02 -0.91 1.5573

美元/加元 1.2923 1.2908 0.12 11.23 1.1618

澳元/美元 0.7249 0.7257 -0.11 -11.25 0.8168

新西兰元/美元 0.6790 0.6808 -0.26 -12.92 0.7797

澳元/日圆 86.470 86.650 -0.21 -11.52 97.750

新西兰元/日圆 80.990 81.260 -0.33 -13.38 93.310

英镑/日圆 184.06 184.37 -0.17 -0.96 186.38

澳元/新西兰元 1.0671 1.0644 0.25 1.93 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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