中国个股：通富微电拟携手国家集成电路基金斥3.7亿美元购AMD两子公司

路透上海10月19日 - 中国南通富士通微电子股份有限公司 上周六刊登公告称，拟与国家集成电路产业投资基金等战略投资者共同出资约3.7亿美元，收购全球知名芯片生产商AMD 两家子公司各85%股权。

公告指出，通富微电先设立子公司通润达，收购AMD苏州公司85%，同时通润达在海外设立特殊目的公司（SPV），收购马来西亚的AMD槟城85%股权；AMD仍保留这两家子公司15%股权。

目前通富微电已与集成电路产业基金初步达成共同投资意向，具体合作细节还在具体协商中。若最终通富微电未能与产业基金等战投就本次交易达成合作，通富微电将自筹资金完成本项交易。

上述两子公司目前全部业务为承接AMD内部的芯片封装与测试的业务。AMD承诺将继续支持这两家子公司的业务，支持子公司完成收入和利润目标（每个财年合并实现2,000万美元利润，协议生效后三年内有效）。

通富微电指出，本次收购完成后，有利于公司提升国际影响力，提升中国企业在海外市场的知名度；引进先进的生产设备、掌握先进的封装测试技术，开发高端产品，取得 更高的利润率水平，在市场竞争中获得优势地位。

上周五，AMD宣布其第三季净亏1.97亿美元，并将出售部分封装测试业务，包括苏州和槟城两家子公司股权，出售的净收益为3.20亿美元。

通富微电专业从事集成电路的封装和测试，是中国国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，富士通 旗下富士通中国公司为其第二大股东。