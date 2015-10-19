中国个股：通富微电拟携手国家集成电路基金斥3.7亿美元购AMD两子公司

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透上海10月19日 - 中国南通富士通微电子股份有限公司 上周六刊登公告称，拟与国家集成电路产业投资基金等战略投资者共同出资约3.7亿美元，收购全球知名芯片生产商AMD 两家子公司各85%股权。
公告指出，通富微电先设立子公司通润达，收购AMD苏州公司85%，同时通润达在海外设立特殊目的公司（SPV），收购马来西亚的AMD槟城85%股权；AMD仍保留这两家子公司15%股权。
目前通富微电已与集成电路产业基金初步达成共同投资意向，具体合作细节还在具体协商中。若最终通富微电未能与产业基金等战投就本次交易达成合作，通富微电将自筹资金完成本项交易。
上述两子公司目前全部业务为承接AMD内部的芯片封装与测试的业务。AMD承诺将继续支持这两家子公司的业务，支持子公司完成收入和利润目标（每个财年合并实现2,000万美元利润，协议生效后三年内有效）。
通富微电指出，本次收购完成后，有利于公司提升国际影响力，提升中国企业在海外市场的知名度；引进先进的生产设备、掌握先进的封装测试技术，开发高端产品，取得 更高的利润率水平，在市场竞争中获得优势地位。
上周五，AMD宣布其第三季净亏1.97亿美元，并将出售部分封装测试业务，包括苏州和槟城两家子公司股权，出售的净收益为3.20亿美元。
通富微电专业从事集成电路的封装和测试，是中国国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，富士通 旗下富士通中国公司为其第二大股东。
去年10月成立的集成电路产业基金，由国开金融公司、中国移动通信集团、中国烟草公司等共同发起成立，一期规模近1,400亿元人民币。此前，该基金认购中芯国际 增发的股份、支持长电科技 收购世界排名前列的半导体封装测试公司星科金朋 。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。