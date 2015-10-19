港报社评：阵前换将兵家大忌，看国民党败象益显--信报10月19日

在台湾，国民党临时全代会大比数通过废止洪秀柱的总统提名，随即征召主席朱立伦出选。距离大选不足一百天，国民党阵前换将，不惜犯兵家大忌，可谓尽显党内败象。同样在不足一百天前，在国民党一众大佬无人出战之下，洪秀柱挺身上阵，于七月十九日经党内民主程序当选总统提名人；最终却在上周六经党内另一轮民主程序拉下马。国民党演绎打倒昨日的我，也嫌太匆匆然，令人怀疑这怎可能是逾百年历史成熟政党会献演的闹剧。

洪秀柱虽然自况岳飞，意指遭党内高层弄权所害，但亦表明屈从党的决定，更有党纵弃我，我不弃党的悲情。由初期党友退缩而「抛砖引玉」，到被先推举后拉下，一介女子担负国民党怯战与弃义的转捩，固然情何以堪。洪秀柱若说胜在忠诚，则逊在稚嫩，自她获提名起，「换柱」之声便随之而至，党没有为她积极辅选，甚至无人愿当她的副手，到她民意偏低，又不晓玩模糊，抛出憨直的两岸表述，党在「生死关头」惟决绝「换柱」。

洪秀柱不弃党，能否保住党不分裂，乃是后话。有人问马英九总统，国民党团结否，马英九中气十足地答「团结」。然而国民党过去三十年来，已经分裂三次：第一次是一九九六年国民党非主流派的林洋港、郝柏村坚持参选，被李登辉革除党籍；第二次是二○○○年李登辉利用兴票案打击宋楚瑜，其后宋楚瑜退出国民党，并带领追随者成立亲民党；第三次是李登辉为台湾变天负责，被革除党籍，成为台联党精神领袖。三次都与大选相关，马英九虽然硬撑，只怕也无本事维系全党团结。

撇开分裂危机不说，国民党在政治作为上显然愈来愈退缩。二○○八年国民党扳倒贪腐透顶的陈水扁，重新上台执政两届已见黔驴技穷，去年「九合一」选举，仅朱立伦选新北市长险胜，其余全军尽墨，已兆示来年大选败象。就算「柱下朱上」或许实力略强，但总统大位让予民进党蔡英文已庶无疑问。

其实朱立伦上阵，说是竞选总统，实则未选已弃，「柱下朱上」的意义不过是打救立委选情，力求保住议席过半。事关洪秀柱提出「一中同表」、「宪法终极统一」引发极大争议，加上国民党立委候选人不是退选就是跳船，基层党工不满声音高涨，党中央深忧总统与立委选举双双大败，民进党全面掌控行政、立法，则蓝营更难有翻身之日。今回「不敢争大位，只管拚人头」的目标，国民党已自知矮人一截。「柱下朱上」更留下悬疑：大选失利，朱立伦需否咎责下台？

民进党上台几指日可待，蔡英文已安然接受美国华府的祝福，耳提面命听教，亦招摇于日本，托付台湾前程。蔡英文稳坐钓鱼船，冷眼看国民党内讧，不排除正为国民党不堪一击而自鸣得意。当今台湾一片「葱绿」，在李登辉至陈水扁治台二十年，去中国化有成，整整一代青年大多不认同「统一」，新生代已成为深绿基本盘。国民党在朝尚且没作为，在野又能有何寄望？

选情震荡，直达北京。洪秀柱被换下的「主罪」是有关两岸统一的表述，踰越了国民党的底线。国民党的底线就是马英九倡导的「不统、不独、不武」，其「优势」据称能够吸引中间选民，并认定获北京接受。的确北京没表明反对，但如许可的话，北京恐是宁要洪式表述，可惜不能登拚杀的选场，还连累洪秀柱要落场下课。「不统、不独」永久化，其实提法与「台独」俨然异曲同工，纯属玩文字游戏而已。北京对文字伪术不是看不穿，只是「一中各表」，马英九怎么表述非北京能管，况且这始终没有喊台独那么刺耳，北京只好无奈哑忍。

国民党衰败，民进党崛兴，已蔚成趋势。现实格局与当年邓小平主政时相去甚远，那时中共的设想是透过国共第三次合作，完成统一大业。观乎今天现况，顿见两大失落：一是高估了台湾同胞的统一意愿，民进党去中国化，已疏离了人心，新生代对两岸统一十分淡薄；二是高估了国民党的政治能量，国民党已不是老蒋治下那个国民党，由念念不忘反攻大陆，到力倡不统不独，已退守到与民进党相当接近的统一观。

国共可能有第三次合作吗？就算国共有意愿，哪有合作的基础？北京需要调整对台政策，重置顶层设计，但似乎未能摸索到有效的政策；沿用旧框框，则与国民党、民进党两边不靠，谋统一路漫漫无觅处，戛戛乎其难哉。

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