港报社评：习近平访英拓新局，香港可以大展拳脚--文汇报10月19日

国家主席习近平今天前往英国进行国事访问。期间，中英双方将在经贸合作等多个领域达成150多项共识，这标志着中英两国关系进入了一个新时代，亦充分显示英国等欧洲主要国家希望抓住中国发展的机遇，实现共同发展的迫切愿望。中英加强经贸等方面的全面合作，既可成为中国「大国外交」的新引擎，也有利于世界的多极化发展，香港应充分发挥与英国在各方面关系密切的优势，在促进中英经贸、文化、科技等领域的交流之中，发挥更加积极的作用，在为国家外交战略作出新贡献的同时，也为香港未来发展开拓更大的空间。

习近平主席偕夫人彭丽媛于当地时间19日抵达英国伦敦，展开为期五天的国事访问。据介绍，此次访问有很多特别之处，堪称一次「超级国事访问」。首先，习近平此次英国之行是专程出访单个国家，这样的访问安排在中国领导人的对欧交往中很少见，从一个侧面反映了中国对英国这一欧盟重要大国的重视。

其次，在访问行程和英方的接待安排上，也有不少特别之处，英方将为习主席举行传统、盛大的欢迎仪式、国宴和金融城市长晚宴、鸣放103响欢迎礼炮。英王室三代衆多成员均将参加接待。习主席将在英国议会发表演讲。英国首相卡梅伦除了正式会谈之外，将陪同习主席出席多场在伦敦的活动，并一同去曼彻斯特访问。卡梅伦首相夫妇还将邀请习主席夫妇赴契克斯乡间别墅作客。尤其值得注意的是，习主席此行将和英方就双方经贸合作、文化与科技交流等达成150多项合作共识，推动中英各方面的合作关系，步入一个堪称「黄金时代」的崭新时代。

分析人士认为，中英两国关系之所以能够进入一个新时代，很重要的原因，是中国在未来将会继续保持良好的发展势头，尤其「一带一路」战略，为世界经贸合作提供了广阔的空间和新的机遇。

英国是欧盟内第二大对华投资国、中国在欧盟内第二大贸易伙伴和投资目的国，2014年，中英双边贸易额首次突破800亿美元，中国自英国进口额5年内增长了两倍。英国方面当然希望和中国提升更为密切的关系，以便抓住机遇，促进双方的合作。

而对中国来说，也希望透过加强双边友好关系，秉持包容开放、合作共赢理念，提高合作水准，拓展合作领域，更好造福两国人民。从另一个角度看，中英之间加强包括经贸等领域的合作，也可以让国际间的经贸合作又增加一个具有澎湃而持久动力的新「引擎」，有利于实现世界经济合作格局的多元化、多极化发展蓝图。

中英两国持续开展良好合作，这对于香港来说无疑是一个良好机遇。由于特殊的历史原因，香港与英国关系相当密切，而且，香港拥有一大批熟悉英国法律制度和社会情况的专业服务人才，一直以来都是中国内地与英国经贸往来的重要纽带和「推手」，无论是内地企业到英国投资，还是英国企业到中国内地投资，很多都是通过香港进行，得到香港专业服务的协助。

中国内地和英国之间的经贸合作及科技、文化等交流越密切，为香港提供的发展空间和机遇就越多。因此，香港各界，尤其是商界和专业服务界都应该高度关注习主席此次访英，以抓住机遇，发挥优势，顺应国家外交拓展大势，开拓香港各行各业大展拳脚的空间。

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