《中国新债预测》国开五期债收益率预测均值低于二级，后市长期看好

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1/3/5/7/年40亿元；10年100亿元

* 招标时间: 1/3/5年：10月20日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.50%-2.57%；3.12%-3.22%；3.30%-3.38%；3.56%-3.67%；3.50%-3.60%

* 预测均值: 2.54%；3.15%；3.34%；3.60%；3.53%

路透上海10月19日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，今日公布的三季度GDP数据基本符合预期，现券走势稳定。在大方向仍好情况下，明日国开债定位有望延续近期低于二级的势头，预测均值分别落在2.54%、3.15%、3.34%、3.60%和3.53%。

中国三季度国内生产总值(GDP)跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。今年若要保持7%左右的GDP增速，稳增长政策还会进一步加码，加大财政对基建建设的支持力度，四季度降准和降息皆有可能。

上海一券商交易员表示，今日公布GPD数据后，现券波动有限，但长期看法依旧乐观。因此明日新债中，除一年期因暗返手续费原因将持续偏低外，其他期限也贴近或低于二级的可能性较大。

另外，上述均值与国开行上周二招标的五期债结果非常接近，一年、三年和七年期限则均低于下午招标的同期限农发债结果。

农业发展银行下午招标的一年、三年和七年固息增发债，中标收益率分别为2.5878%、3.2337%和3.6527%，对应投标倍数3.51倍、3.14倍和3.74倍。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6613%、3.2018%、3.4246%、3.6360%和3.5854%。

明日招标五期债中，七年期为今年第21期新发债，其余分别为19期 、17期 、20期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.50%、3.26%、3.46%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第19、17、20、18期增发债和21期新发债

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发行上限 1/3/5/7年：各40亿元；10年：100亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：10月20日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 1/3/5/7/10：单一价格(荷兰式)；7年：单一利率（荷兰式）

缴款日 10月22日

起息日 1年/5年：9/24；3年：8/27；7年：10/22；10年：9/10

分销期 10/21-10/22

上市日 10月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%