中国汇市：人民币早盘随中间价大跌，但GDP数据略优预期令跌幅收窄

* 人民币早盘随中间价大跌，中间价跌近百点至本月来最低水平

* 三季度GDP数据略超预期小幅淡化人民币贬值预期

* 离岸在数据公布后快速反弹，两地价差收窄至100点子左右

* 经济实际运行困难仍较大，人民币仍存一定下跌空间

路透上海10月19日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价下跌，中间价跌近百点至本月来最低水平。交易员称，因市场担忧中国经济数据不佳，人民币开盘大跌逾百点，但随后数据稍好于预期缓解了中国经济硬着陆担忧，人民币贬值预期小幅淡化，跌幅亦快速收窄。

他们并指出，在三季度经济数据公布后，今早离岸 从三周低点反弹，快速收复大部分早前跌幅，两地价差则仍有逾百点子，亦显示离岸资金对人民币贬值预期难消；且中国经济实际运行面临困难仍较大，人民币仍存一定下跌空间。

“数据好于预期，离岸的反应也还可以，但数据……，大家都懂的，预计人民币还是会跌到6.3850附近区域，然后央行出手干预。”一中资行交易员表示。

中国国家统计局周一公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，创六年半以来最低增速，路透调查预估中值为6.8%；环比则增长1.8%。

北京时间11:02，人民币兑美元 即期报6.3609元，上日收报6.3529元。今日人民币兑美元中间价 报6.3527元，上日中间价为6.3436元。人民币兑美元即期成交额 为68.81亿美元，上日半日为88亿美元。

全球汇市方面，澳元兑美元上涨，因中国GDP数据好于预期，同时新西兰元持稳，强于预期的美国数据令美联储年底前加息的可能性犹存。而各方对日本央行、欧洲央行进一步放松政策的预期亦支撑美元。

中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3598。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.519元, 上日尾盘为6.5035元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3699/6.371元, 上一交易日尾盘报6.3663元。