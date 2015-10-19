中国汇市：人民币早盘随中间价大跌，但GDP数据略优预期令跌幅收窄

* 人民币早盘随中间价大跌，中间价跌近百点至本月来最低水平
* 三季度GDP数据略超预期小幅淡化人民币贬值预期
* 离岸在数据公布后快速反弹，两地价差收窄至100点子左右
* 经济实际运行困难仍较大，人民币仍存一定下跌空间
路透上海10月19日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价下跌，中间价跌近百点至本月来最低水平。交易员称，因市场担忧中国经济数据不佳，人民币开盘大跌逾百点，但随后数据稍好于预期缓解了中国经济硬着陆担忧，人民币贬值预期小幅淡化，跌幅亦快速收窄。
他们并指出，在三季度经济数据公布后，今早离岸 从三周低点反弹，快速收复大部分早前跌幅，两地价差则仍有逾百点子，亦显示离岸资金对人民币贬值预期难消；且中国经济实际运行面临困难仍较大，人民币仍存一定下跌空间。
“数据好于预期，离岸的反应也还可以，但数据……，大家都懂的，预计人民币还是会跌到6.3850附近区域，然后央行出手干预。”一中资行交易员表示。
中国国家统计局周一公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，创六年半以来最低增速，路透调查预估中值为6.8%；环比则增长1.8%。
北京时间11:02，人民币兑美元 即期报6.3609元，上日收报6.3529元。今日人民币兑美元中间价 报6.3527元，上日中间价为6.3436元。人民币兑美元即期成交额 为68.81亿美元，上日半日为88亿美元。
全球汇市方面，澳元兑美元上涨，因中国GDP数据好于预期，同时新西兰元持稳，强于预期的美国数据令美联储年底前加息的可能性犹存。而各方对日本央行、欧洲央行进一步放松政策的预期亦支撑美元。
中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3598。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.519元, 上日尾盘为6.5035元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3699/6.371元, 上一交易日尾盘报6.3663元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)