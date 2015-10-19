《全球汇市》美联储加息预期令美元持坚，中国GDP公布后澳元微升

然而，并非所有市场人士看来都预期日本央行将会进一步宽松货币政策。日本央行将在10月30日公布利率决定。

“许多国外市场人士似乎预期日本央行将会宽松政策，但国内市场人士则采取较为悲观的看法。无论如何，看来鲜有人愿意对进一步宽松大举建仓，”Ogino表示。

欧元上周走势疲软，此前一欧洲央行决策人士暗示需要进一步宽松货币政策。

美元指数 小升0.2%至94.700，进一步脱离上周四创下的七周低位93.806。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1357 1.1346 0.10 -6.13 1.2097

美元/日圆 119.47 119.42 0.04 0.01 119.68

欧元/日圆 135.67 135.50 0.13 -6.58 144.78

美元/瑞郎 0.9543 0.9534 0.09 -4.00 0.9941

英镑/美元 1.5435 1.5434 0.01 -0.89 1.5573

美元/加元 1.2923 1.2908 0.12 11.23 1.1618

澳元/美元 0.7273 0.7257 0.22 -10.95 0.8168

新西兰元/美元 0.6802 0.6808 -0.09 -12.76 0.7797

澳元/日圆 86.900 86.650 0.29 -11.08 97.750

新西兰元/日圆 81.260 81.260 0.00 -13.09 93.310

英镑/日圆 184.40 184.37 0.02 -0.77 186.38

澳元/新西兰元 1.0683 1.0644 0.37 2.04 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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