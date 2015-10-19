《中国企业债发行日程表》--10月19日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *铁路总公司 100 10 10/20招标 3.31%-4.31% AAA 10/21 国泰君安证券等
50 20 3.71%-4.71%
(铁路建设基金提供担保) ========================================================================================= 天津市地下 25 10 10/15簿记建档 上限6.00% AAA 10/16-10/20 瑞银证券 铁道集团 (第3-6每年末还10%，7-10每年末还15%) 中德证券 ========================================================================================= 南通高新技术 13 7 10/16簿记建档 *5.00% AA 10/19-10/21 中信建投证券 产业开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) 平安证券 ========================================================================================= 国家电网 50 3 10/20簿记建档 *上限3.90% AAA 10/21-10/22 招商证券等
50 5 *上限4.10% ========================================================================================= 大同经济 20 7 10/21簿记建档 上限6.76% AA 10/22-10/26 国开证券 建设投资 (第三年起每年末偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 盘锦双台子区 5.5 7 10/22簿记建档 -- AA- 10/23-10/26 东方花旗证券 经开投资城市停车场建设专项债券 (第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资公司提供担保) ========================================================================================= 浏阳工业 15 7 10/22簿记建档 上限5.90% AA 10/23-10/26 财富证券 新城建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 山东魏桥铝电 10 7 10/23簿记建档 -- AA+ 10/26-10/28 广发证券
(第4年末附发行人和投资者选择权/宏桥集团和山东宏桥新型材料公司提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 内江投资 4.5 6 10/14簿记建档 5.40% AA 10/15-10/19 浙商证券 控股集团 (第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)