台湾股市：收盘小升优于亚股，执政党换总统候选人有利政策作多

路透调查：台湾第四季经济成长率料达七季最高至3.1%，因出口相对亮眼
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。
路透台北10月19日 - 台湾股市周一小升收市，表现略优于亚洲股市的涨跌互见。分析师指出，因受惠外资青睐台股，以及上周末执政党更换总统候选人，市场预期政府将端出台更多政策牛肉。
台湾加权股价指数 收升0.31%，报8,631.50点，再创逾两个半月的收盘高位；此前收盘高位为7月31日的8,665.34点；今日成交初值 为802.86亿台币，上交易日修正后为967.18亿。
国泰证期顾问处经理蔡明翰说，〞政府心态偏多，尤其是上周末执政党换了候选人，选战加温，可能提出更多有利股市的政策。〞
他也表示，本周三(21日)是10月台指期 的最后到期日，上周五为止，外资留在台指期也还有2万口左右的净多单。此外近期外资在亚股布局中，现货市场买超台股特别明显，因此尚不能排除外资可能拉高台股结算的可能。
至于技术面上，蔡明翰也表示，目前台股短期均线向上，五日移动平均线也缓步向上垫高，各指标架构均维持多头走势。不过日前已走弱的中小型股仍未回复，且下周美国还有多家重量级电子业的财报公布，将牵动台湾相关电子股走势。
台湾执政的国民党上周六召开临时全国代表大会，并决议由现任党主席、亦是现任新北市长朱立伦参选2016年的总统大选。
本地时间1426，MSCI亚太明晟指数 涨0.03%，中国股市沪综指 跌0.56%。(完)
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。
路透台北1月20日 - 台湾寿险公会表示，2016年全年寿险业总保费收入(不含 负债)较上年同期年增11.1%，受惠于传统型寿险初年度保费收入(FYP)大增33.9% ，利率变动型寿险保费收入高达5,806亿台币，较上年成长30.6%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2016年全年寿险业总保费收入达3兆(万亿) 501.86亿台币；其中初年度保费收入达1兆1,961.45亿元，年增16.9%；至于续年 度保费收入则约为1兆8,540.41亿元，较上年度增加7.6%。 寿险业2016年全年保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2016年 2015年 年成长率(%) 初年度保费 1,196,145 1,022,956 +16.9% 续年度保费 1,854,041 1,723,062 +7.6% 合计
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可