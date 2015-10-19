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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 14:43 BJT

台湾股市：收盘小升优于亚股，执政党换总统候选人有利政策作多

路透台北10月19日 - 台湾股市周一小升收市，表现略优于亚洲股市的涨跌互见。分析师指出，因受惠外资青睐台股，以及上周末执政党更换总统候选人，市场预期政府将端出台更多政策牛肉。

台湾加权股价指数 收升0.31%，报8,631.50点，再创逾两个半月的收盘高位；此前收盘高位为7月31日的8,665.34点；今日成交初值 为802.86亿台币，上交易日修正后为967.18亿。

国泰证期顾问处经理蔡明翰说，〞政府心态偏多，尤其是上周末执政党换了候选人，选战加温，可能提出更多有利股市的政策。〞

他也表示，本周三(21日)是10月台指期 的最后到期日，上周五为止，外资留在台指期也还有2万口左右的净多单。此外近期外资在亚股布局中，现货市场买超台股特别明显，因此尚不能排除外资可能拉高台股结算的可能。

至于技术面上，蔡明翰也表示，目前台股短期均线向上，五日移动平均线也缓步向上垫高，各指标架构均维持多头走势。不过日前已走弱的中小型股仍未回复，且下周美国还有多家重量级电子业的财报公布，将牵动台湾相关电子股走势。

台湾执政的国民党上周六召开临时全国代表大会，并决议由现任党主席、亦是现任新北市长朱立伦参选2016年的总统大选。

本地时间1426，MSCI亚太明晟指数 涨0.03%，中国股市沪综指 跌0.56%。(完)

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