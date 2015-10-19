《路透晚报》--10月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国经济承受调结构阵痛，三季度GDP破七政策需再加码

中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济在承受去产能及结构转型之痛，同时服务业等经济支撑力量也在增强。

--《独家新闻》中国国家主席称英国对中国开放是“明智”的，吁他国跟进

中国国家主席习近平正准备出访英国，他盛赞英国强化与中国的商业关系，是一个“明智的战略选择”。习近平此次访问英国，预料将获得比近期访美更为盛大且更为温暖的接待。

--中国经济：坚持稳健货币政策取向，保持流动性合理充裕--总理

中国国务院总理李克强在金融企业座谈会上强调，继续推进金融改革，有效服务实体经济，要继续坚持稳健的货币政策取向，保持政策松紧适度，增强针对性和灵活性，保持流动性合理充裕和信贷总量适度增长。

--中国经济：2018年建成全国统一的市场准入负面清单制度--国务院

中国国务院最新发布实行市场准入负面清单制度的意见，明确提出按照先行先试、逐步推开的原则，从2015年12月1日至2017年12月31日，在部分地区试行市场准入负面清单制度，积累经验、逐步完善，并从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。

--中国财政：9月财政收入增速略回升，支出增速加快至五个月高点

中国全国财政收入呈中速偏低增长态势，虽然9月财收同比增速有所回升，但受经济下行压力加大、PPI持续下降等拖累，今年四季度财政收入增长仍面临较大压力。9月全国一般公共预算收入10,892亿元人民币，同比增长9.4%。

--中英贸易：推动中国高附加值产品对英出口，深化投资和大项目合作--商务部长

中国商务部部长高虎城周日表示，目前中英经贸合作呈现双边贸易稳定增长、双向投资持续深化，新领域合作不断拓展的积极态势。充分挖掘两国贸易潜力。推动中国高附加值产品对英出口，深化投资和大项目合作。

--中国房地产：1-9月房地产开发投资同比增2.6%，新开工面积降12.6%

中国国家统计局周一公布，1-9月全国房地产开发投资同比增长2.6%，增速较1-8月的3.5%进一步下滑。1-9月，房地产开发企业新开工面积同比下降12.6%，降幅较1-8月16.8%有所收窄。

--中国能源：9月全社会用电量4,563亿千瓦时，同比下降0.2%--国家能源局

中国国家能源局周一称，9月份，全社会用电量4,563亿千瓦时，同比下降0.2%。1-9月，全国全社会用电量同比增长0.8%，其中第二产业用电量下降1%。

--中国反腐：今年第二轮中央巡视公布11家反馈情况，交通部“靠交通吃交通”

中央纪委监察部网站周日公布2015年第二轮中央巡视已公布11家单位反馈情况，其中交通运输部“靠交通吃交通”现象突出，利益输送问题严重，中国铝业公司一些领导人员内外勾结，吃里扒外。

--中国反腐：发改委社会发展司司长及副司长等三人涉嫌严重违纪接受调查

中央纪委监察部网站周一宣布，中国国家发展改革委社会发展司司长王威、副司长任伟、生活质量处调研员周和宇涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。

【金融】

--《分析》“资产荒”催生中国不良资产证券化重启契机

中国三季度经济增速六年半来首度跌破7%，国内银行业不良贷款“双升”已然成为新常态，信用风险明显增加。商业银行有必要拓展新的不良贷款处置渠道，而当前“资产荒”蔓延恰为不良资产证券化重启试点提供了契机。

--中国金融：中信信托探路首单商用物业租金债权ABS，将在深交所挂牌

由中国中信信托作为交易安排人和受托人的“中信·茂庸投资租金债权信托受益权资产支持专项计划”日前完成发行，将在深交所挂牌交易。这是国内首单直接以商用物业租金债权为基础资产的企业资产证券化业务。

【固定收益】

--中国债市动态：三季度GDP跌破7%现券波澜不惊，但后市向好趋势仍在

中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS微升，幅度变化不大。交易员表示， 中国公布三季度GDP增速六年半以来首度跌破7%,但现券市场波澜不惊，收益率波动有限，市场整体交投情绪略偏谨慎。

--中国货币市场：资金维持宽松回购利率微降，季度缴税影响暂未显现

中国银行间市场周一流动性维持宽松局面，主要回购加权利率微幅下行。目前大型银行资金供给充裕，季度缴税因素对市场的影响暂时还未显现。

--新债招标：中国30年固息国债中标利率3.74%，投标倍数1.88倍--业内人士

业内人士周一透露，中国财政部上午招标的260亿元人民币30年期固息国债，中标利率为3.74%，投标倍数1.88倍。

--新债招标：中国农发行一年增发债收益率2.5878%，三年3.2337%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的一年期固息增发债，中标收益率为2.5878%，同时招标的三年和七年增发债，收益率分别为3.2337%和3.6527%，三期债投标倍数依次为3.51倍、3.14倍和3.74倍。

--中国债市：中钢股份拟为“10中钢债”追加担保，回售登记期延至11月16日

中国中钢股份有限公司上周五晚间公告，拟以所持有的中钢国际股票为“10中钢债”追加质押担保。因该事项可能影响债券评级及投资人回售意愿，现将债券回售登记期截止日，由上周五(16日)延长至11月16日。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价大跌，但GDP数据略优预期令跌幅收窄

人民币兑美元即期周一早盘随中间价下跌，中间价跌近百点至本月来最低水平。交易员称，因市场担忧中国经济数据不佳，人民币开盘大跌逾百点，但随后数据稍好于预期缓解了中国经济硬着陆担忧，人民币贬值预期小幅淡化，跌幅亦快速收窄。

--《路透基点特写》台湾银行业者改以人行利率作为离岸人民币贷款基准

英大汇通融资租赁有限公司(“英大租赁”)上周完成了首笔以中国境内利率指标为基准的离岸人民币联贷，这个迹象显示，海外银行业者正在寻找其他基准利率，取代波动剧烈的离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，经济数据疲弱大盘加剧震荡调整

中国股市沪综指周一收跌0.1%。分析师指出，今日大盘冲高回落，盘中中小盘股在连涨后出现调整，今日数据反映经济下行压力未减，对人气形成短期扰动，技术面显示指数已进入关键阻力区域，需反复震荡蓄势消化获利盘的压力。

--《焦点》中国股市跌深后重现生机，部分投资人悄然回归

中国政府几个月来一直在努力，试图说服投资者重返饱受冲击的股市。现在随着资金开始回流，当局的愿望有可能变为现实。中国指标沪综指目前仍较6月高点低三分之一，但市场无疑已经显现恢复活力的迹象。

--中国证券：券商和基金子公司资管及私募基金等可投资拟新三板挂牌公司

全国中小企业股份转让系统（新三板）近日刊登相关通知明确，证券公司资产管理计划、基金子公司资管计划和契约型私募基金可以投资拟在新三板挂牌的公司。

--中港个股：中国银行拟分拆子公司中银航空租赁赴港上市

中国银行最新公告称，公司董事会已于上周五(16日)表决通过了《关于中银航空租赁私人有限公司境外上市方案的议案》，拟推动子公司中银航空租赁私人有限公司赴港上市。

--中国企业：华为称计划未来五年投入10亿美元扶持开发者合作伙伴