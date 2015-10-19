更新版 1-日本经济：央行维持对全部九个地区经济的乐观评估不变

路透调查：台湾第四季经济成长率料达七季最高至3.1%，因出口相对亮眼
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。
日本第二季经济出现萎缩，有分析师预计第三季度将再次萎缩，因中国经济放缓以及国内食品杂货价格上涨打击了出口和消费。
日本政府上周下调了对经济的评估，警告称经济复苏中某些领域因疲弱的海外需求而出现萎缩。
这些疲弱迹象令市场仍然预计，日本央行可能会在下周的利率评估中扩大其已经很庞大的刺激计划。
日本央行总裁黑田东彦似乎并未为之所动，对实现2%的通胀率目标的前景仍保持乐观。
“日本经济料将继续温和复苏，”他在周一的地区分行经理季度会议上表示，暗示日本经济可以在没有进一步放松政策的情况下，顶住外部需求疲软的痛苦。(完)
(编译 刘秀红/王颖；审校 陈宗琦/张明钧)
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。
路透台北1月20日 - 台湾寿险公会表示，2016年全年寿险业总保费收入(不含 负债)较上年同期年增11.1%，受惠于传统型寿险初年度保费收入(FYP)大增33.9% ，利率变动型寿险保费收入高达5,806亿台币，较上年成长30.6%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2016年全年寿险业总保费收入达3兆(万亿) 501.86亿台币；其中初年度保费收入达1兆1,961.45亿元，年增16.9%；至于续年 度保费收入则约为1兆8,540.41亿元，较上年度增加7.6%。 寿险业2016年全年保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2016年 2015年 年成长率(%) 初年度保费 1,196,145 1,022,956 +16.9% 续年度保费 1,854,041 1,723,062 +7.6% 合计
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可