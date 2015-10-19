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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 14:25 BJT

更新版 1-日本经济：央行维持对全部九个地区经济的乐观评估不变

日本第二季经济出现萎缩，有分析师预计第三季度将再次萎缩，因中国经济放缓以及国内食品杂货价格上涨打击了出口和消费。

日本政府上周下调了对经济的评估，警告称经济复苏中某些领域因疲弱的海外需求而出现萎缩。

这些疲弱迹象令市场仍然预计，日本央行可能会在下周的利率评估中扩大其已经很庞大的刺激计划。

日本央行总裁黑田东彦似乎并未为之所动，对实现2%的通胀率目标的前景仍保持乐观。

“日本经济料将继续温和复苏，”他在周一的地区分行经理季度会议上表示，暗示日本经济可以在没有进一步放松政策的情况下，顶住外部需求疲软的痛苦。(完)

(编译 刘秀红/王颖；审校 陈宗琦/张明钧)

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