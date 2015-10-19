台湾债市：主流券殖利率涨跌互见，观望长券标售和新券上场

* 五年券殖利率收小跌，但十年扬升 * 观望周三20年长券标售及周五十年增额券发行前交易 * 明日104/13殖利率区间估0.790-0.820% 路透台北10月19日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周一收盘小跌，但1 0年券104/12期 则扬升，两者走势并不同调。交易员表示，市场观望周三长券 标售和周五10年增额券的发行前交易上场，成交意愿清淡。 交易员表示，受到市场的短钱充斥影响，银行对五年公债持券意愿偏高，不过目前28天 期央行定存单利率也在0.80%，这料是一个重要的观察指标。至于10年券104/12期则受到本 周五新券即将上场的影响，稍现弃券卖压。 “10年券还有二期(增额券)要发，要是我有券也会想抛一下，”一位票券商交易员表示 。 另外一位证券商交易员则说，观察近期公债的初级标售结果，殖利率常常比发行前交易 (when-issued)时要来得高，因目前殖利率水位已偏低，尤其是10年券104/12期能否在二次 的增额发行之后，殖利率仍能维持在此间水位，值得思考。 五年券方面，一位银行交易员认为，市场的短钱很多，标的又很缺乏，目前公司债发行 量又少，台债仍是卖方市场。只不过目前市场追价的意愿也并不高，短线多方可能还是要等 美债来带动，殖利率大跌也不容易。 本周三(21日)央行将代财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿台币，下周一(26 日)发行。 今天10年券104/12期收升0.97基点，报1.1932%，成交量仅1.5亿台币；创逾一个月收盘 新高，此前高为9月17日的1.2551%。五年券殖利率则是创9月30以来的收盘低位，当日在0.8 000%。 交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.18-1.21%；五年公债104/ 13殖利率主要区间估在0.790-0.820%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.10 0.8020% 0.7951-0.8080% 26.00 本周国际重要经济数据和事件有： 10/19(一) ：9月社会消费品零售总额\工业增加值；9月房地産投资和销售情况月度报 告；中国国家主席习近平对英国进行国事访问(至23日 )；瑞典央行执委会会议；韩国9月生 产者物价指数(PPI)全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市 场指数。 10/20(二)：台湾公布9月外销订单年变动率；日本出口9月出口、进口及贸易收支；德 国9月生产者物价指数；英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议； 欧元区8月未经季节调整经常帐；欧元区8月净投资；美国9月建筑许可年率；房屋开工年率 ；巴西央行举行货币政策委员会会议。 10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。 10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10 月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国 下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行 管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit 制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值； 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(P M I)。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8700 10 104/12 1.1932 5 104/13 0.8020 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)