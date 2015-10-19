中国金融：中信信托探路首单商用物业租金债权ABS，将在深交所挂牌

路透调查：台湾第四季经济成长率料达七季最高至3.1%，因出口相对亮眼
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。
路透北京10月19日 - 由中国中信信托作为交易安排人和受托人的“中信·茂庸投资租金债权信托受益权资产支持专项计划”日前完成发行，将在深交所挂牌交易。这是国内首单直接以商用物业租金债权为基础资产的企业资产证券化业务。
中信信托的新闻稿显示，本次项目采用“财产权信托+资产支持专项计划”双SPV结构设计，原始权益人以其持有的北京商用物业的租金债权委托中信信托设立财产权信托，中信信诚作为计划管理人设立资产支持专项计划并持有信托受益权。
同时，优先级资产支持证券发行总规模人民币10亿元，期限8年，预期收益率4.9-6.0%/年，并采取了差额补足、资产回购、物业抵押等外部增信措施。
项目负责人类凡表示，各档证券的票面利率主要是参考发行期间市场相关利率情况确定的，基本反映了市场ABS产品的普遍利率水平。且ABS产品投资者主要针对合格机构投资者，在当前金融市场利率普遍下行的大环境下，从实际销售的情况来看，市场对定价的反馈非常积极。
中信信托副总经理赵娜认为，当前传统信托业务竞争日趋白热化，资产证券化对于企业拓宽融资渠道、盘活存量资产、优化金融资产配置、丰富市场投资品种等具有重要意义，是次项目也是公司在当前市场及监管环境下对债权型REITs的一次积极探索。
中国央行二季度货币政策执行报告称，中国信贷资产证券化市场还处于发展初期，信贷资产支持证券余额仅占贷款余额的0.3%，发展潜力巨大，未来将不断扩大信贷资产证券化试点规模，提高产品标准化、规范化水平。 （完） (发稿 李铮 审校 黄凯)
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。
路透台北1月20日 - 台湾寿险公会表示，2016年全年寿险业总保费收入(不含 负债)较上年同期年增11.1%，受惠于传统型寿险初年度保费收入(FYP)大增33.9% ，利率变动型寿险保费收入高达5,806亿台币，较上年成长30.6%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2016年全年寿险业总保费收入达3兆(万亿) 501.86亿台币；其中初年度保费收入达1兆1,961.45亿元，年增16.9%；至于续年 度保费收入则约为1兆8,540.41亿元，较上年度增加7.6%。 寿险业2016年全年保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2016年 2015年 年成长率(%) 初年度保费 1,196,145 1,022,956 +16.9% 续年度保费 1,854,041 1,723,062 +7.6% 合计
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可