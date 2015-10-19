《路透晚报》--10月19日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：在清淡交投中收跌，但中国GDP数据安抚投资者情绪

日股周一收盘下跌，因国内市场缺乏正面的交投线索，不过中国数据显示，三季度国内生产总值(GDP)同比增幅略高于预期，这安抚了投资者的情绪。日经指数收盘下跌0.9%至18,131.23点。东证股价指数跌0.7%至1,494.75点，成交量仅为18.75亿股，为9月14日以来最低。

--中国股市：沪综指收跌，经济数据疲弱大盘加剧震荡调整

中国股市沪综指收跌0.1%。分析师指出，今日大盘冲高回落，盘中中小盘股在连涨后出现调整，今日数据反映经济下行压力未减，对人气形成短期扰动，技术面显示指数已进入关键阻力区域，需反复震荡蓄势消化获利盘的压力。沪综指收报3,386.70点，跌4.65点或0.14%；上证A股今日成交4,525亿元人民币，上日成交4,585亿元。

--香港股市：收平，投资者对中国GDP数据表现反应冷静

香港股市收盘基本持平，反映出投资者冷静对待中国第三季国内生产总值(GDP)数据。最新数据虽表现疲弱，但仍好于市场预期，并未显现中国经济硬着陆迹象。恒生指数收平于23,075.61点；恒生国企指数涨0.5%至10,688.54点。

--汇市：欧元持稳，投资者静待周四欧洲央行会议

欧元兑美元在10日低点附近交投，投资者静待本周稍晚即将举行的欧洲央行(ECB)会议，会上有可能宣布进一步的刺激举措，目的在于提振欧元区通胀。欧元兑美元微跌至1.1340美元，接近周五所及低点1.1335，后者为10月9日以来最低。美元兑日圆持平于119.34日圆，盘中一度低见119.15。

--欧元债市：公债收益率走高，受中国GDP好于预期及QE谨慎评论影响

欧元区债券收益率(殖利率)走高，此前中国公布的经济成长数据好于预期，而且欧洲央行一位高层官员对于延长量化宽松(QE)计划持谨慎看法。德国10年期公债收益率上升3个基点，至0.57%。其他欧元区公债收益率多数上涨1-3个基点，包括评级未如预期中获得调升的西班牙。

--国际油市：油价下跌；中国第三季经济成长率创2009年第一季以来最低

油价下跌，因第三季中国经济速度为全球金融危机开始以来最低，令人担忧石油需求情况。0849GMT时，布兰特12月原油期货跌0.45美元，每桶50.01美元；美国11月原油期货跌0.42美元，至46.84美元。

--全球金市：金价下跌，强劲美国经济数据推升加息预期

金价连续第三个交易日下滑，因美国消费者信心数据表现强劲，促使投资者纷纷下调对美国联邦储备理事会要等到明年才会加息的押注。0831GMT，现货金报每盎司1,172.66美元，美国期金下跌0.9%至每盎司1172.7美元。其它贵金属亦追随金价下滑。

--金属期市：伦铜跌至近一周低点，因中国第三季经济成长减速

伦铜期铜下滑，此前公布的数据显示，中国第三季经济成长放缓，反映出了全球经济疲软带来的压力，导致该国对金属需求下滑。0830GMT，LME三个月期铜下跌0.57%至每吨5,254.00美元，扩大上日跌幅。铜价今年迄今仍下跌超过15%。沪铜下跌1.2%至每吨39,380元人民币，盘中触及逾一周低点。