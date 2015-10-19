香港已公布经济指标--2015/10/19

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2015年8月 零售销售值 -5.4 -2.9 +3.5 2015年8月 零售销售量 -0.2 +1.8 +2.8 2015年8月 综合消费物价指数(CPI) +2.4 +2.5 +3.9 2015年8月 甲类消费物价指数(CPI A +3.0 +3.4 +4.8 ) 2015年第二季 本地生产总值(GDP) +2.8 +2.4 +2.0 ----------------------------------------------------------------------------------- 15年7-9月% 15年6-8月% 14年7-9月% 失业率 3.3* 3.3 3.3 ----------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年8月 贸易赤字／盈余 -25.07 -28.43 -31.53 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com ） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)