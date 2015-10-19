全球金市：金价下跌，强劲美国经济数据推升加息预期

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(重发以补上遗漏段落)
路透新加坡10月19日 - 金价周一连续第三个交易日下滑，因美国消费者信心数据表现强劲，促使投资者纷纷下调对美国联邦储备理事会(美联储/FED)要等到明年才会加息的押注。
0639GMT，现货金 跌0.5%至每盎司1,171.66美元，美国期金 下跌近1%。其它贵金属亦追随金价下滑。
上周接近尾声时美国强劲经济数据令金价承压。周五公布的数据显示，美国消费者信心10月强劲反弹 ；而周四的数据显示，核心通胀加速上升 。
乐观的经济数据帮助美元脱离七周低点，也使美联储年底前升息的可能性继续保留。
“目前金价走势追随美元，”香港一交易员说。“上周数据公布后，一些人把12月升息重新纳入考虑。”
上周五下跌前，金价一度涨至每盎司1,190.63美元的三个半月高点，交易员相信美联储可能不得不推迟升息，因美国经济在全球经济停滞的环境下也会放慢脚步。
目前，有关升息时间的不确定性依然存在，因周五的另一项数据显示美国工业生产下滑。
周一中国公布三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，意味着今年若要保持7%左右的GDP增速，稳增长政策还会进一步加码，加大财政对基建建设的支持力度，四季度降准和降息皆有可能。
投资者对黄金的信心显得喜忧参半。根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，10月13日当周对冲基金和投资基金在纽约商品期货交易所(COMEX)的期金和期银持仓，增加至五个月高点附近。
不过，其它数据显示,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下滑0.89%至693.75吨，为将近两周来首次下滑。
随着周一跌破200日移动均线切入位1,175美元，近期金价可能进一步走低。
“关键支撑位在1,170-1,175美元附近，若跌破可开启跌向1,150通道， ”MKS Group交易员Sam Laughlin说。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1171.66 -5.24 -0.45
现货银 15.89 -0.16 -1
现货铂金 1006 -4.99 -0.49
现货钯金 687.22 -6 -0.87
COMEX期金 1171.7 -11.4 -0.96
COMEX期银 15.89 -0.224 -1.39
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/郑茵 审校 王兴亚/陈宗琦/张荻)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)