全球金市：金价下跌，强劲美国经济数据推升加息预期

(重发以补上遗漏段落)

路透新加坡10月19日 - 金价周一连续第三个交易日下滑，因美国消费者信心数据表现强劲，促使投资者纷纷下调对美国联邦储备理事会(美联储/FED)要等到明年才会加息的押注。

0639GMT，现货金 跌0.5%至每盎司1,171.66美元，美国期金 下跌近1%。其它贵金属亦追随金价下滑。

上周接近尾声时美国强劲经济数据令金价承压。周五公布的数据显示，美国消费者信心10月强劲反弹 ；而周四的数据显示，核心通胀加速上升 。

乐观的经济数据帮助美元脱离七周低点，也使美联储年底前升息的可能性继续保留。

“目前金价走势追随美元，”香港一交易员说。“上周数据公布后，一些人把12月升息重新纳入考虑。”

上周五下跌前，金价一度涨至每盎司1,190.63美元的三个半月高点，交易员相信美联储可能不得不推迟升息，因美国经济在全球经济停滞的环境下也会放慢脚步。

目前，有关升息时间的不确定性依然存在，因周五的另一项数据显示美国工业生产下滑。

周一中国公布三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，意味着今年若要保持7%左右的GDP增速，稳增长政策还会进一步加码，加大财政对基建建设的支持力度，四季度降准和降息皆有可能。

投资者对黄金的信心显得喜忧参半。根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，10月13日当周对冲基金和投资基金在纽约商品期货交易所(COMEX)的期金和期银持仓，增加至五个月高点附近。

不过，其它数据显示,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下滑0.89%至693.75吨，为将近两周来首次下滑。

随着周一跌破200日移动均线切入位1,175美元，近期金价可能进一步走低。

“关键支撑位在1,170-1,175美元附近，若跌破可开启跌向1,150通道， ”MKS Group交易员Sam Laughlin说。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1171.66 -5.24 -0.45

现货银 15.89 -0.16 -1

现货铂金 1006 -4.99 -0.49

现货钯金 687.22 -6 -0.87

COMEX期金 1171.7 -11.4 -0.96

COMEX期银 15.89 -0.224 -1.39

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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