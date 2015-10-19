《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月19日

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透香港10月19日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:58时,1港元=0.82037 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 12.63 7.12 2.16 南玻 9.77 6.08 1.96 深康佳 7.33 3.81 2.35 ST中华 11.23 5.70 2.40 ST中冠 30.08 14.13 2.59 深深宝 11.08 7.46 1.81 深华发 16.84 6.80 3.02 深赤湾 26.37 19.18 1.68 招商地产 30.39 27.33 1.36 特力 59.49 14.94 4.85 飞亚达 11.99 7.76 1.88 一致药业 65.36 39.50 2.02 深深房 14.10 6.62 2.60 ST盛润 8.94 6.40 1.70 深南电 8.36 4.76 2.14 深纺织 12.10 7.47 1.97 方大集团 8.22 5.90 1.70 深国商 26.20 9.99 3.20 深赛格 11.09 5.57 2.43 宝石 8.94 5.20 2.10 小天鹅 20.00 16.44 1.48 粤高速 5.88 3.80 1.89 晨鸣纸业 7.79 4.19 2.27 ST珠江 8.24 5.52 1.82 美菱电器 6.58 4.68 1.71 大冷股份 15.98 8.29 2.35 粤电力 7.56 5.13 1.80 佛山照明 11.32 6.70 2.06 江铃汽车 27.75 24.99 1.35 沙隆达 10.70 6.82 1.91 苏常柴 9.89 5.05 2.39 威孚高科 24.17 22.04 1.34 古井贡酒 29.50 23.66 1.52 ST东海 11.77 6.29 2.28 长安汽车 16.41 15.75 1.27 京东方 3.08 2.31 1.63 鲁泰 12.42 10.39 1.46 本钢板材 5.25 2.79 2.29 张裕 39.45 25.50 1.89 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)