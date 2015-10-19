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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 15:38 BJT

更新版 1-日本新股：日本邮政银行及保险IPO定价出炉，总估值650亿美元

周一监管机构申报文件显示，日本邮政银行 挂牌价格为每股1,450日圆，招股参考价格区间则为1,250-1,450日圆。这次售股对日本邮政银行的估值达到6.5万亿(兆)日圆。

此外，日本邮政保险 的IPO价格为每股2,200日圆，招股参考价格区间则为1,900-2,200日圆。以IPO价格计算，日本邮政保险的市值为1.3万亿日圆。

在监管机构申报文件中，两家公司各自表示，招股期间认购数量极为庞大。但两家公司并未公布超额认购的相关细节。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 张荻/郑茵)

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