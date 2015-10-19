亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌2%，因中国第三季GDP增速放缓

路透调查：台湾第四季经济成长率料达七季最高至3.1%，因出口相对亮眼
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。
3月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低3.5日圆，报每公斤168.7日圆。盘中触及168.6日圆，为10月5日以来最低水平。
上述交易商消息人士还预期，如果触发熔断机制(Circuit Breaker)，则TOCOM期胶有可能会跌向9月7日所及六年低点162.7日圆。
中国周一公布的三季度国内生产总值(GDP)录全球金融危机以来最弱表现，加大政策制定者进一步降息及推出其它刺激措施避免更大幅放缓的压力。
上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌320元人民币，收于每吨11,365元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤126.5美分，下跌0.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 陈宗琦/张明钧)
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。
路透台北1月20日 - 台湾寿险公会表示，2016年全年寿险业总保费收入(不含 负债)较上年同期年增11.1%，受惠于传统型寿险初年度保费收入(FYP)大增33.9% ，利率变动型寿险保费收入高达5,806亿台币，较上年成长30.6%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2016年全年寿险业总保费收入达3兆(万亿) 501.86亿台币；其中初年度保费收入达1兆1,961.45亿元，年增16.9%；至于续年 度保费收入则约为1兆8,540.41亿元，较上年度增加7.6%。 寿险业2016年全年保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2016年 2015年 年成长率(%) 初年度保费 1,196,145 1,022,956 +16.9% 续年度保费 1,854,041 1,723,062 +7.6% 合计
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可