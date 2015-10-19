版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 15:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌2%，因中国第三季GDP增速放缓

3月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低3.5日圆，报每公斤168.7日圆。盘中触及168.6日圆，为10月5日以来最低水平。

上述交易商消息人士还预期，如果触发熔断机制(Circuit Breaker)，则TOCOM期胶有可能会跌向9月7日所及六年低点162.7日圆。

中国周一公布的三季度国内生产总值(GDP)录全球金融危机以来最弱表现，加大政策制定者进一步降息及推出其它刺激措施避免更大幅放缓的压力。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌320元人民币，收于每吨11,365元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤126.5美分，下跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 陈宗琦/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐