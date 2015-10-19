基金观点：预期中国经济增长短期触底回升，并维持宽松货币政策--霸菱

路透香港10月19日 - 霸菱资产管理周一表示，预计中国经济增长将于短期内触底回升；而为了稳定增长并为改革争取时间，当局料将维持宽松货币政策，未来中国将形成多层次的资本市场，以优化资本分布并为改革提供支持。

该行并认为，中国经济中长期将呈现温和但持续稳定的增长。

霸菱资产管理香港中国股票主管罗莹表示，导致近期市况波动的原因是市场关注中国经济增速、人民币贬值，以及美国进入新的利率周期均改变投资者的风险胃纳。

＂我们认为市场属过份忧虑，这些因素显示中国经济模式正在转变、掌握新增长动力的现代企业冒起及市场估值水平吸引。＂她说。

中国国家统计局周一公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，创下2009年一季度以来最低。9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。

罗莹指出，海外上市的中国股票估值偏低。该行特别看好能够受惠于中国消费增长的公司，如医疗保健、旅游、教育及其他服务性行业，而随着新兴行业日益占据主流地位，资讯科技相关股票或正进行自动化和升级的工业股亦值得留意。

霸菱资产管理亚洲多元资产主管杜敬创表示，虽然中国制造业仍然疲弱，但可支配收入持续上升，银行卡交易亦稳健增长，而新楼及二手住宅楼价格均见回升，预期央行再次减息将有助刺激增长。

＂事实上，服务业这个对中国经济日益重要的新增长动力正持续稳健扩张，因此不管是中国还是全球的经济都不会陷入衰退。展望未来6-12个月，我们预计中国、印度、其他亚洲国家以至欧洲都会进一步放宽货币政策。＂他称。