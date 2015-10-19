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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 15:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆陷于119-120日圆区间

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* 美元/日圆上周五未能收在55周移动均线上方

* 119.60-120.00日圆之间有卖单，跌至119.00日圆之前有大量买单

* 若升破119.30日圆关键点，将在119.77日圆关键点遇到卖单

* 日本央行在10月底放松政策的可能性略有下降

* 日本央行称，中国触发的市场动荡已对近畿地区的公司造成巨大影响，西部许多企业希望汇率稳定。 (完)

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