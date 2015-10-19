《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透10月19日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周关键的空头日线反转，加上未能突破1.1500区域，使得短期至中期有跌向1.1220的压力，这里也是100日均线切入位。
美元/日圆：众所周知走势可能变动不大，因此我们持续认为可能在121.00与118.20这个区间游移。趋势仍偏向下行，汇价位于120.00区域下方之际，若跌破118.00，将跌向8月低点116.00。
欧元/英镑：上周未能突破0.75英镑区域，如果跌至0.7320区域下方，很有可能进一步下探200移动均线位置0.7270，以及9月低点0.7200。要回升突破0.7420，才能再度测试0.7495的高点。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1351 1.1346 0.04 -6.17 1.2097
美元/日圆 119.32 119.42 -0.08 -0.12 119.68
欧元/日圆 135.46 135.52 -0.04 -6.72 144.77
美元/瑞郎 0.9543 0.9534 0.09 -4.00 0.9941
英镑/美元 1.5457 1.5434 0.15 -0.74 1.5573
美元/加元 1.2911 1.2908 0.02 11.13 1.1618
澳元/美元 0.7285 0.7257 0.39 -10.81 0.8168
新西兰元/美元 0.6800 0.6808 -0.12 -12.79 0.7797
欧元/瑞郎 1.0833 1.0825 0.07 -9.92 1.2026
欧元/英镑 0.7341 0.7350 -0.12 -5.34 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3650 9.3550 0.11 -0.47 9.4688
美元/挪威克朗 8.0970 8.1097 -0.16 8.36 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)