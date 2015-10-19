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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 16:08 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透10月19日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周关键的空头日线反转，加上未能突破1.1500区域，使得短期至中期有跌向1.1220的压力，这里也是100日均线切入位。

美元/日圆：众所周知走势可能变动不大，因此我们持续认为可能在121.00与118.20这个区间游移。趋势仍偏向下行，汇价位于120.00区域下方之际，若跌破118.00，将跌向8月低点116.00。

欧元/英镑：上周未能突破0.75英镑区域，如果跌至0.7320区域下方，很有可能进一步下探200移动均线位置0.7270，以及9月低点0.7200。要回升突破0.7420，才能再度测试0.7495的高点。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1351 1.1346 0.04 -6.17 1.2097

美元/日圆 119.32 119.42 -0.08 -0.12 119.68

欧元/日圆 135.46 135.52 -0.04 -6.72 144.77

美元/瑞郎 0.9543 0.9534 0.09 -4.00 0.9941

英镑/美元 1.5457 1.5434 0.15 -0.74 1.5573

美元/加元 1.2911 1.2908 0.02 11.13 1.1618

澳元/美元 0.7285 0.7257 0.39 -10.81 0.8168

新西兰元/美元 0.6800 0.6808 -0.12 -12.79 0.7797

欧元/瑞郎 1.0833 1.0825 0.07 -9.92 1.2026

欧元/英镑 0.7341 0.7350 -0.12 -5.34 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3650 9.3550 0.11 -0.47 9.4688

美元/挪威克朗 8.0970 8.1097 -0.16 8.36 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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