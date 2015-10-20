台湾已公布经济指标--2015/10/20

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 9月 -14.6% -14.8% 11/9 -- 商品进口(y/y) 9月 -24.4% -16.7% 11/9 -- 外销订单(y/y) 8月 -8.3% -5.0% 10/20 -12.7%* 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +165.5 +220.1 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +41.7 +38.1 11/20 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +6.01% +6.06% 10/23 -- 季调失业率 8月 3.74% 3.74% 10/22 -- 工业生产指数(y/y) 8月 -5.46% -2.66% r 10/23 -- 外汇存底(亿美元) 9月底 4,247.91 4,247.91 11/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +0.28% -0.45% 11/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.52% +3.84% -- -- (Q2统计值) (Q1统计值) 重贴现率(%) 9月24日 1.750% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。