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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 16:32 BJT

《全球汇市》欧元持稳，投资者静待周四欧洲央行会议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1360 1.1346 0.12 -6.08 1.2097

美元/日圆 119.32 119.42 -0.08 -0.12 119.68

欧元/日圆 135.56 135.52 0.03 -6.67 144.77

美元/瑞郎 0.9529 0.9534 -0.05 -4.17 0.9941

英镑/美元 1.5468 1.5434 0.22 -0.67 1.5573

美元/加元 1.2906 1.2908 -0.02 11.08 1.1618

澳元/美元 0.7302 0.7257 0.62 -10.60 0.8168

新西兰元/美元 0.6811 0.6808 0.04 -12.65 0.7797

欧元/瑞郎 1.0827 1.0825 0.02 -9.97 1.2026

欧元/英镑 0.7343 0.7350 -0.10 -5.30 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3659 9.3550 0.12 -0.45 9.4688

美元/挪威克朗 8.0955 8.1097 -0.18 8.30 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/李春喜/汪红英)

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