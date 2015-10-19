欧元债市：公债收益率走高，受中国GDP好于预期及QE谨慎评论影响

但就在欧洲央行(ECB)周四政策会议之前，周一发表的采访内容显示，欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼认为，讨论欧洲央行1万亿欧元的量化宽松计画是否要延长，还为时过早。这似乎与上周的谈话相反，他当时表示购债可能需要扩大。

“欧洲央行目前的计画仍处于婴儿期，其对欧元区经济的完整效应仍有待实际证明，”瑞穗策略师Peter Chatwell表示。

“因此欧洲央行管理委员会将倾向至少等待到目前计画实行的中间点，才能做出是否延长的承诺，”他表示，并预测此一举措将于12月宣布。

德国10年期公债收益率(殖利率) 上升3个基点，至0.57%。

其他欧元区公债收益率多数上涨1-3个基点，包括评级未如预期中获得调升的西班牙。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]