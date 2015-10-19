欧元债市：公债收益率走高，受中国GDP好于预期及QE谨慎评论影响

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
但就在欧洲央行(ECB)周四政策会议之前，周一发表的采访内容显示，欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼认为，讨论欧洲央行1万亿欧元的量化宽松计画是否要延长，还为时过早。这似乎与上周的谈话相反，他当时表示购债可能需要扩大。
“欧洲央行目前的计画仍处于婴儿期，其对欧元区经济的完整效应仍有待实际证明，”瑞穗策略师Peter Chatwell表示。
“因此欧洲央行管理委员会将倾向至少等待到目前计画实行的中间点，才能做出是否延长的承诺，”他表示，并预测此一举措将于12月宣布。
德国10年期公债收益率(殖利率) 上升3个基点，至0.57%。
其他欧元区公债收益率多数上涨1-3个基点，包括评级未如预期中获得调升的西班牙。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/陈宗琦; 审校 蔡美珍/李春喜)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。